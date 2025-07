Con la complejidad del mercado del streaming, Disney+ está tomando decisiones estratégicas para consolidar su posición de liderazgo. Recientemente, se ha publicado un avance de las series y películas que formarán parte del catálogo conjunto de ambas plataformas en 2025.

Regresos épicos y nuevos lanzamientos

Disney+ se prepara para renovar y ampliar su catálogo con la continuación de historias que ya han captado el interés del público y la llegada de títulos inéditos. Una de las producciones más esperadas es la segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians, una serie que ha adaptado la saga literaria a la pantalla. En este nuevo avance, los espectadores pudieron ver momentos intensos, como una escena de una carrera de cuadrigas y una aparición estelar de Rosemarie DeWitt.

Paralelamente, la antología de ciencia ficción Alien: Earth llega este agosto para ofrecer una nueva perspectiva del universo Alien. La serie promete atraer a los seguidores de la franquicia original, con imágenes tan llamativas como el primer plano de un xenomorfo que aparece en el teaser. Además, Marvel se suma a la oferta de 2025 con Wonder Man, incorporando más estrellas a sus múltiples producciones interconectadas.

Una colaboración sin precedentes entre plataformas

El año 2025 marca el inicio de un enfoque de contenidos que fusiona dos marcas con historias y públicos diferentes, pero igualmente dedicados. La plataforma Hulu presentará estrenos como la producción encabezada por Kim Kardashian, All’s Fair, bajo la dirección de Ryan Murphy.

Es comprensible la expectación que generan títulos como The Twisted Tale of Amanda Knox, donde la narrativa se entrelaza con el drama biográfico, o el regreso de King of the Hill, una comedia que ha sido un pilar en la industria durante décadas. Esta asociación es parte de un plan mayor de Disney que busca integrar audiencias y optimizar recursos en un entorno digital que requiere novedad y dinamismo.