La banda estadounidense Imagine Dragons vuelve a la Argentina y las entradas se pueden adquirir desde este martes en la web oficial de All Access. El trío liderado por Dan Reynolds se presenta este jueves 23 de octubre en el Hipódromo de San Isidro en el marco del “LOOM World Tour”, gira con la que están llevando su último disco a todos los rincones del mundo.

Tras su última visita en 2023, donde dejaron una marca imborrable con un show sold-out en el Campo Argentino de Polo, el trío regresa al país con una puesta renovada y su arsenal de hits.



Cuánto salen las entradas para Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro

Los precios de las entradas para el evento arrancan en los $80.000, más el costo por el servicio. Los clientes del Banco Galicia pudieron acceder desde las 10 de la mañana de este martes a una preventa exclusiva en la que pudieron pagar sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés.

Esta etapa de venta de entradas durará 24 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero, y luego se abrirá la venta general en el mismo sitio web . Los interesados deberán contar con un usuario registrad o para acceder a la compra.

Los precios y las ubicaciones para el show de Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro.





Los precios oficiales confirmados por la productora del concierto son:

Campo General: $80.000+SC

Campo Delantero: $175.000+SC

Platea 3: $145.000+SC

Platea 2: $180.000+SC

Platea 1: $200.000+SC

PITS: $350.000+SC

Imagine Dragons en Argentina: cómo funciona el código validador de las entradas

Quienes compren entradas para ver Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro van a tener un plazo de 10 días desde realizada la transacción para ingresar el código de 6 dígitos que recibirá en el consumo de su tarjeta. De no completar la validación de su ticket, se hará la devolución automática de la misma y se pondrá nuevamente a la venta.

Si el usuario compra con tarjeta de débito, el código se verá al instante en la descripción del consumo en su home banking. Pero si compró con tarjeta de crédito, el código estará disponible entre 48/72 horas hábiles en la descripción del consumo en su home banking.

Cómo será el show de Imagine Dragons en Argentina

Desde “Radioactive”, “Demons” y “Believer” hasta “Thunder” y “Bones”, el repertorio de la banda es una sucesión de temas coreables que cruzan fronteras y estilos, combinando rock alternativo, pop, electrónica y unas letras profundas que conectan con millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, ésta será la primera vez que suenen en vivo por estas latitudes todas las canciones de LOOM, su último disco de 2024, que incluye el megahit “Eyes Closed”.

Las entradas para ver Imagine Dragons tienen un código verificador.





Reynolds expresa una simpatía especial por el público argentino, con el cual mantiene un lazo de fidelidad y pasión como pocas veces ocurre en el mundo. En 2023, pocos meses después de que la selección argentina ganara la Copa del Mundo Qatar, entonó la letra de "Muchachos", la canción que la hinchada albiceleste popularizó en aquellos meses, seguido por el coro masivo de todos los participantes. Otro gesto de argentinidad que mostró el cantante norteamericano fue un sentido "I love Messi" mientras cantaba "Thunder", uno de sus temas más conocidos, y recibía una camiseta de la selección nacional.

Los seguidores del grupo van a poder disfrutar de algunas sorpresas de Reflections (From The Vault Of Smoke + Mirrors), el álbum con demos creados durante las sesiones de grabación de Smoke + Mirrors, que cumplió diez años.



Con más de 75 millones de discos vendidos y un historial de giras con tickets agotados en todos los continentes, Imagine Dragons se convirtió en una de las bandas más influyentes de la última década. Dan Reynolds, el vocalista y baterista; Wayne Sermon, su guitarrista; y Ben McKee, bajista, conforman un grupo que se destaca dentro del género rock pop.

Seguí leyendo: