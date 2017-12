#EstaEsParaVos Dos entradas por un juguete será la propuesta solidaria del Isenbeck Rock & Chop, que tendrá a Turf, Los Caligaris y Nokreo Experimento, además de “una banda sorpresa que es de las más festivaleras del país”, todo a beneficio de la Fundación Buscando Nuevas Sonrisas (21/12, Museum).

#LasMovidasDelVerano Morbo y Mambo y Louta abrirán el 11/1 la temporada veraniega del Parador Konex, que prometió conciertos, circo y espectáculos diversos de lunes a lunes hasta el 31/3: la grilla de enero incluirá shows de Onda Vaga (el 19), Pedro Aznar (20), El Kuelgue (26) y Cuarteto de Nos (27), además del tributo a Spinetta, El Marcapiel (23).

#LeaLibrosNoLeaBasura La Feria del Libro Nivangio reunirá editoriales independientes, presentaciones de libros sobre los cien años de la Revolución Rusa, ensamble de guitarras con Fernando Kabusacki, la proyección ricotera Olor a tigre, de Rocambole y Alejandra Ceriani, y lecturas de Debi Hadges, Bea Lunazzi, Tamara Grosso y Cynthia Langier (21 al 23/12, Nivangio).

#Festivalipsis El bahiense Festival Lado B juntará a Banda de Turistas, El Perrodiablo, Yataians, Vúmetro, Los Galgos, Los Horrendos, Mamados, Roberto Monstruo y más en Quinta Diana (22 y 23/12, Bahía Blanca). En tanto que Nonpalidece, Riddim y Natty Combo endulzarán el Festival Reggae en el Universo (21/12, Groove).

#Cursos&Concursos La Fundación Cultural Latin Grammy repartirá ¡700 mil dólares! en becas para 43 músicos de 17 a 24 años que “aporten a la música latina” (latingrammyculturalfoundation.com). Y la Fundación PROA tendrá abierta hasta el 22/1 su convocatoria al Taller PROA Cine para la realización de primeros o segundos largometrajes por parte de seis realizadores ([email protected]).

#CualquieraPuedeGooglear El audiodocumental Luca: 30 años sin Prodan está libre para descarga en Rock.com.ar. Click free. Los hermanos Leo y Pablo Sbaraglia reeditarán juntos su disco El increíble magnetismo del Gran Hotel Glamour Shuffle en La Tangente (21/12). Click familiar. Boom Boom Kid meterá su tradicional show navideño en Groove (25/12). Click empaquetado. Dancing Mood celebrará sus 18 años el 21/12 en la C.C. Konex. Click soplavela. Los cordobeses Telescopios (Tus amigos de la CIA), los punkies Mala Espina (Llueve), el inabarcable Palo Pandolfo (Un reflejo) y el dúo El Zar (Lo que fuimos) sacaron nuevos clips oficiales. Videoclick. La Feria Sí o Sí Diseño Argentino pelará prototipos locales de calzado, ropa, joyería, cerámica, encuadernación y juguetes, además de talleres y show de Valor Vereda (23/12, Asociación Benito Nazar). Click con estilo. Fito Páez meterá acústico en The Roxy Bar La Viola (22/12) y presentará La ciudad liberada en el Luna Park (28/4). Click, juez.

#Fiesteros Si te va la radiofonía, la Fiesta Gente Sexy celebrará el programa de FM Blue del que es parte nuestro entrañable Facundo Enrique Soler, con Clemente Cancela y Santiago Calori (27/12, Niceto Club). Si te va la ruta, la Good Night Fiesta Pirata prometerá piratería y globo aerostático al aire libre (23/12, Estancia La Julia, General Belgrano). Y si te van las tumbadoras, La Bomba de Tiempo hará funciones de Navidad (25/12) y Año Nuevo (1/1) en C.C. Konex.

#Pantallazos Kanye West, Late Orchestration, el concierto que el rapero dio en Abbey Road al frente de una orquesta de 17 músicos, está disponible en Red Bull TV. Y anotá dos documentales estreno de Netflix: The Legend of 420 explora la despenalización de la marihuana y su usos en artes, medicina y gastronomía; y Motivation 3: The Next Generation recoge la pica entre skaters teen de Francia, Brasil y Estados Unidos en 2016.

#Chau2017 El año se termina ya mismo para Catnapp (21/12, Niceto Club Lado B – Red Bull Music Academy), Macondo Children (21/12, Club V), Los Cafres (22/12, La Trastienda Samsung), La Mississippi (22/12, Rivadavia Rock), Nene Almíbar (22/12, C.C. Matienzo), 2 Minutos (23/12, El Teatro Flores), Fackass (23/12, Niceto Club Lado B) y Eterna Inocencia (23/12, Teatro Vorterix). Además, Attaque 77 prepara últimos brindis de la temporada con shows retrospectivos dedicados a sus discos Dulce Navidad, El cielo puede esperar y Todo está al revés (26, 28 y 29/12, Niceto Club).