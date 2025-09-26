El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, fue condenado este jueves a cinco años de cárcel por los vínculos con el régimen del fallecido mandatario libio, Muammar Khadafi (1969-2011) que, según la sentencia, financió la campaña que lo condujo al frente del Elíseo en 2007. Se trata de la condena más severa pronunciada contra el que fuera presidente de Francia hasta 2012, y que ya fue condenado a penas de prisión en otros dos casos anteriores, por corrupción y tráfico de influencias, y por la financiación ilegal de su campaña de 2012.
Se lo acusa de vínculos con Muammar Khadafi
Cómo llegó Sarkozy a la condena que lo puede convertir en el primer expresidente francés encarcelado
La sentencia ubica al exmandatario conservador en el centro de una trama de corrupción que involucra a exministros, empresarios y exdignatarios libios.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.