Chelsea le hizo precio a Fluminense. Le ganó 2 a 0 en la primera semifinal del Mundial de Clubes en Nueva Jersey que tendrá el próximo domingo una previsible definición entre dos equipos europeos. Pero la diferencia quedó corta. Los ingleses fueron mucho más que esos dos goles de distancia. Y no golearon acaso porque se entretuvieron demasiado a la hora de resolver las situaciones que tuvieron luego de los dos golazos, uno en cada etapa, del centrodelantero brasileño Joao Pedro (exFluminense). Fuera de eso, Chelsea jugó su mejor partido en el torneo y llega a la final con la flecha para arriba en cuanto a juego e individualidades.

Enzo Fernández hizo un partido estupendo, moviéndose por detrás de los delanteros en una posición similar a la que ocupó cuando la Selección Argentina goleó a Brasil por las Eliminatorias y pisando el área con decisión y criterio. El portugués Pedro Neto fue incontenible por la izquierda para su marcador Guga y Joao Pedro definió rotundamente en los dos goles que marcó.

Pero además, el ecuatoriano Caicedo resolvió todo en la media cancha con simpleza y calidad, el francés Nkunku complicó cuando se corrió al medio, aunque después quiso hacer el gol del campeonato y se excedió en algunos lujos; y el español Cucurella sacó una pelota sobre la línea en el primer tiempo y luego fue y vino por afuera y por adentro del costado izquierdo como si no hicieran los cuarenta grados de sensación térmica que hizo a la hora del partido. Fue un suplicio jugar a esta hora. Un atentado al físico de los jugadores y los espectadores. FIFA deberá hacer algo para el Mundial del año que viene. Así no se puede, así no se debe.

Es posible que también haya terminado siendo decisivo el nivel diferente de las economías de los dos equipos. Fluminense es un club polideportivo de Río de Janeiro sostenido por sus asociados, con un plantel que el sitio de referencia Transfermarkt cotiza en 86.150.000 de euros. En cambio, Chelsea representa una multinacional del fútbol, propiedad de un consorcio de empresarios liderado por el multimillonario estadounidense Todd Boehly, cuyo plantel incluye jugadores de veintidós nacionalidades diferentes por un valor de mercado de 1270 millones de esa moneda.

Es cierto que, a la hora de jugar, la billetera y la chequera no entran a las canchas. Pero la distinta jerarquía fue evidente. Chelsea manejó ampliamente todas las variables del juego y hasta dio la impresión de que si se lo hubiera propuesto, habría goleado. Fluminense en cambio quedó expuesto. Compitió con lo que pudo y hasta donde pudo con un equipo sobrecargado de veteranos de 35 años o más, ante otro integrado por una gran mayoría de jugadores menores de 25.

El trámite terminó de resolverse en los primeros diez minutos de la etapa complementaria. Chelsea ya ganaba 1 a 0 con un estupendo remate combado de Joao Pedro desde fuera del área. Y en el arranque del segundo tiempo salió a apretarlo bien arriba a Fluminense. El técnico Renato Portaluppi rompió la línea de cinco con la que había arrancado sacando a uno de los centrales (Thiago Santos) por un extremo izquierdo (Keno).

Pero dos minutos más tarde, Enzo Fernández tomó abierto al fondo brasileño, habilitó a Joao Pedro y éste le rompió el arco a Fabio con un derechazo infernal. Chelsea después hizo lo que quiso. Sólo el calor le impidió disfrutar de una victoria que alejó del Mundial de Clubes al último sudamericano que quedaba.