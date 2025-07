La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió este martes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaciones por la muerte de cinco migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida, lo que representa casi la mitad de los decesos registrados en centros de detención para deportados en todo Estados Unidos. Paralelamente, surgieron denuncias por las condiciones que enfrentan los detenidos en la nueva prisión migratoria conocida como el "Alcatraz de los Caimanes", inaugurada el 1 de julio en un aeropuerto abandonado al oeste de Miami, en pleno humedal rodeado de reptiles. El reggaetonero cubano Leamsy Izquierdo, conocido como "La Figura", denunció que tratan a los detenidos "como perros" y que solo reciben una comida al día.

Frente a ese contexto, Levine Cava urgió al DHS a tomar "medidas inmediatas de transparencia y rendición de cuentas", incluyendo reuniones con funcionarios locales, expertos médicos y líderes comunitarios para discutir las condiciones de los centros de detención en Florida y qué acciones se están implementando para evitar más daños. Organizaciones ambientalistas piden a la justicia que detenga el proyecto del "Alcatraz de los Caimanes", enfrentando los argumentos del gobierno federal que intenta desligarse de la responsabilidad de su construcción y lo que sucede dentro de ellos.

El flamante centro de detención, administrado por la División de Manejo de Emergencias de Florida, recibió autorización federal para albergar a miles de migrantes indocumentados y, según el DHS, su operación costará al estado unos 450 millones de dólares anuales. En junio el gobernador de Florida, Ron DeSantis, usó poderes de emergencia para tomar el control del terreno en colaboración con la promesa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. A menos de una semana de su apertura, los primeros detenidos reportaron condiciones inhumanas, legisladores demócratas fueron impedidos de ingresar y manifestantes aseguran haber escuchado rumores de un fallecimiento en el lugar.

"Nos tratan como perros"

Los primeros reclusos llegaron al "Alcatraz de los Caimanes" la noche del 2 de julio, y desde entonces han surgido problemas operativos, incluyendo filtraciones de agua y fallas de seguridad. Detenido por un presunto ataque con un arma, el reggaetonero cubano Leamsy Izquierdo llamó desde el centro a su pareja, Katia Hernández, para contar que el lugar "no está preparado para gente" y que "es una perrera".

"Nos dan una sola comida, no hay agua para el baño, los mosquitos parecen elefantes. Enséñaselo al abogado, para que lo suba a Instagram", dijo el músico en una grabación difundida por influencers y medios locales. En el audio también se escucha a otro detenido afirmar que "no hay medicinas para la salud mental". En declaraciones recogidas por el canal de Miami Telemundo 51, Izquierdo relató que no se bañó en cuatro días y que la comida incluso tiene gusanos.

De acuerdo al migrante cubano hay unas 400 personas detenidas, sin acceso al exterior y aguantando temperaturas extremas en carpas iluminadas las 24 horas. Mientras tanto, Betty Osceola, miembro de la tribu Miccosukee, estuvo monitoreando el tráfico de camiones en el sitio. Según relató al portal USA TODAY, una ambulancia salió del centro el lunes por la tarde. Luego dos mujeres contaron que un familiar llamó para avisar que alguien murió allí y que el cuerpo fue retirado envuelto en una sábana.

Sin embargo Stephanie Hartman, directora de comunicaciones del servicio de emergencias floridiano, desmintió la denuncia como un rumor, mientras que autoridades vinculadas a la justicia floridiana aseguraron que no ha habido muertes en el lugar. Al ser consultado, un vocero del ICE no negó la información, argumentando que no pueden referirse a detenidos retenidos en otras instalaciones, ya que el "Alcatraz de los Caimanes" es operado por el estado de Florida, que no responde a pedidos de información.

Muertes bajo custodia

Ante las denuncias recibidas, Levine Cava exigió a los gobiernos estatal y federal acceso para monitorear el sitio. En una publicación en X , expresó su "profunda preocupación" por el número de muertes y emergencias médicas en distintos centros de detención de Florida y del país y adjuntó una carta dirigida al gobierno federal. "Centros como Krome o el nuevo de los Everglades están aislados, sin acceso adecuado a hospitales o abogados", señaló la alcaldesa de Miami-Dade en una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Levine Cava pidió un informe detallado de todas las muertes bajo custodia de ICE en 2025, incluyendo causas médicas y medidas correctivas. Solo en Florida murieron cinco personas en este año fiscal: tres en el centro Krome, una en el de Broward y otra en el centro federal de Miami. La cifra supera la de cualquier otro estado, recordó la alcaldesa, quien también alertó sobre un aumento en llamadas de emergencia desde Krome: 32 en junio frente a sólo cinco en el mismo mes de 2024.

El caso más reciente es el de un cubano de 75 años con casi 60 años en Estados Unidos, fallecido bajo custodia de ICE en Krome. Una semana antes se reportó la muerte de un canadiense detenido en un centro de detención federal de Miami. Las muertes coinciden con denuncias de hacinamiento, como las de junio pasado, cuando migrantes en Krome formaron las siglas SOS con sus cuerpos para pedir ayuda desde el cielo.

Una cárcel "modelo para el país"

Pese a las denuncias, el DHS defendió el centro en redes sociales, afirmando que el presidente Trump y la secretaria Noem están "usando todas las herramientas disponibles para remover a criminales extranjeros ilegales" del país. "Ya sea el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador), el Alcatraz de los Caimanes, la Bahía de Guantánamo o cualquier otro centro de detención, los peligrosos criminales extranjeros ilegales estarán fuera de las calles estadounidenses", publicó en Xm el departamento estadounidense, destacando que el 'Alligator Alcatraz' "será un modelo para el resto del país".

Tras la apertura del polémico centro de detención, el pasado 4 de julio, cinco legisladores estatales demócratas, entre ellos los senadores Shevrin Jones y Carlos Guillermo Smith, intentaron inspeccionar el sitio, pero se les negó la entrada. "Si el lugar no es seguro para funcionarios electos, ¿cómo puede serlo para los detenidos?", señaló Jones en una publicación en sus redes. El senador Smith, por su parte, recordó que los legisladores tienen derecho legal a visitas sorpresa en centros estatales. "Me cuesta creer que les preocupe nuestra seguridad, pero no la del presidente Trump", escribió en sus redes, en referencia a la visita del mandatario al centro, previa a su puesta en funcionamiento.