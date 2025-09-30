Federico Andrés “Fred” Machado, el hombre acusado de encabezar una organización dedicada al narcotráfico vinculado a José Luis Espert, está detenido en Viedma desde abril de 2021, con prisión domiciliaria, mientras se define su extradición a Estados Unidos. La pidió el Tribunal de Distrito Este de Texas, para juzgarlo como parte (posiblemente clave) de una organización acusada de fabricar, poseer y distribuir cocaína, lavar dinero y hacer fraude electrónico. ¿Por qué sigue en Argentina después de tanto tiempo? En esencia se debe a que la Corteel procurador Eduardo Casal