Por fuera del bloque peronista y del de Coherencia, hasta ayer la única expresión contra la continuidad de José Luis Espert en el Congreso, y en particular en la comisión de Presupuesto, vino del Senado. "Desde Estados Unidos hay evidencia de que hubo un pago. No sólo le prestaron el avión. Esto es muy oscuro para alguien que dice 'al narco ni cárcel'", planteó el senador radical y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau. "Creo que un diputado que es candidato al que le salta un vínculo con un narcotraficante no puede estar presidiendo una comisión tan importante como la de Presupuesto y Hacienda en el medio del debate de la ley de Presupuesto. Debería correrse, pero dejarle la presidencia a un libertario, no a un opositor porque es una comisión muy importante para la gestión", reclamó.

"Me parece que van pesando sospechas que él no aclara. A Spagnuolo dijo que no lo conocía y después ves que tuvo mucha vinculación. Con Machado dijo 'una vez me prestó un avión' y sale un video donde él le agradece. Ahora, desde Estados Unidos hay evidencia de que hubo un pago", denunció en el canal de streaming de Infobae. "Se usó como eslogan de campaña el tema de la casta, hablar en contra del Estado, pero se conoce en detalle que lo que van a hacer es buscar negocios en el Estado. Se va viendo la evidencia. Creo que hay un montón de farsantes. Que como la sociedad estaba enojada, van con un discurso, pero en el fondo tienen el sueño de la casta propia", cerró.