La banda británica UB40, referente mundial del reggae, anunció su regreso al país como parte de una gira internacional. La cita será este miércoles 17 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 11 de julio a las 10 de la mañana, a través del sitio oficial Tu Entrada.

El recital marcará el esperado reencuentro del público argentino con una de las voces más reconocidas del género. Ali Campbell, líder histórico de UB40, traerá al país una selección de clásicos atemporales como “Red Red Wine” y “Kingston Town”, además de nuevas composiciones incluidas en su álbum más reciente.



La formación actual incluye al propio Campbell, junto al bajista Colin McNeish, el baterista Paul Slowly y el trompetista Colin Graham. También se ha sumado Frank Benbini, integrante de Fun Lovin’ Criminals, para reforzar el set en vivo.

UB40 en Argentina: preventa, entradas y qué esperar del show

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 11 de julio a las 10 de la mañana mediante una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander con tarjeta Visa, quienes podrán pagar sus tickets en 6 cuotas sin interés. En tanto, la venta general comenzará el lunes 14, también a las 10 horas, a través del sitio oficial Tu Entrada.

En su último paso por escenarios internacionales, la banda ha ofrecido shows que combinan sus himnos históricos con canciones más recientes, entre ellas las de su disco Unprecedented (2022).



Ese trabajo, grabado durante la pandemia, incluyó versiones de artistas como Bill Withers y Stevie Wonder, así como composiciones originales de tono político. La canción que da nombre al disco fue una crítica directa al manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno británico.

Un legado musical que cruzó generaciones

UB40 nació en Birmingham en 1979, en un contexto de desempleo masivo y tensión social. Su nombre hace referencia al formulario británico para acceder al seguro de desempleo: Unemployment Benefit, Form 40. Desde el inicio, la banda expresó una visión crítica con canciones que hablaban sobre pobreza, racismo y exclusión social.

Durante la década de los 80 y 90, UB40 se convirtió en uno de los grupos británicos más populares del mundo, con ventas que superaron los 70 millones de discos. Alcanzaron el primer puesto en los rankings del Reino Unido y Estados Unidos con temas como “(I Can’t Help) Falling in Love with You”, “I Got You Babe” (junto a Chrissie Hynde) y “Baby Come Back” (con Pato Banton).