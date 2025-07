El Senado se convirtió este jueves en un campo de batalla que expuso la interna libertaria a cielo abierto. Mientras en el recinto se debatían una serie de proyectos incómodos para la Casa Rosada --entre ellos, un aumento de haberes jubilatorios, la emergencia en discapacidad y la distribución de fondos a las provincias --, Patricia Bullrich salió con los tapones de punta contra Victoria Villarruel. La ministra de Seguridad le exigió que levante la sesión y la acusó de ser “cómplice del kirchnerismo destructor”.

Desde su cuenta en X, Bullrich le apuntó sin rodeos: “Levántese, señora vicepresidenta. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país”. El presidente Javier Milei no se quedó atrás: retuiteó el mensaje, dejando en claro de qué lado está.

Patricia Bullrich criticó duramente a Victoria Villarruel.





A pesar de los intentos del oficialismo por levantar la sesión, la oposición logró imponer su criterio para considerar válidos los despachos de aumentos a las jubilaciones, la extensión de la moratoria y la declaración de la emergencia por Discapacidad, por lo que esos proyectos van a tratarse en la sesión de hoy.



También se aprobó la propuesta de Plan de Labor de José Mayans, de Unión por la Patria, para que se traten primero los proyectos que tienen dictamen y que se traten al final los proyectos de los gobernadores que apuntan a obtener los recursos que Casa Rosada les niega : uno propone repartir equitativamente los aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el otro pretende lo mismo con el impuesto a los combustibles.



Lo que se juega en la sesión

La sesión se armó con 34 senadores de Unión por la Patria, acompañados por parte del radicalismo --con Eduardo Vischi a la cabeza--, legisladores provinciales de Río Negro, Santa Cruz y Carlos “Camau” Espínola, habitual aliado del oficialismo. Por el PRO sólo bajaron Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila, dejando en evidencia la fractura.

Para justificar el rechazo, el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, volvió a recitar el libreto de Patricia Bullrich: denunció un supuesto “avasallamiento institucional” y sostuvo que la sesión carecía de validez porque no contaba con una convocatoria formal de Victoria Villarruel. “Nunca en la historia de este Senado se autoconvocó una sesión así, con estas irregularidades”, se quejó desde su banca.

El senador jujeño, que recién desembarcó en la Cámara alta de la mano de La Libertad Avanza --y que tiempo atrás fue noticia por un video viral en el que se lo veía en mal estado --, también se quejó de que le hubieran informado de la convocatoria apenas 24 horas antes. “Así no se puede legislar”, reprochó, como si el apuro fuera el verdadero problema y no el contenido de los proyectos que intentaban frenar.

