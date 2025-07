Desde el primer vistazo, Virgin rompe con lo esperado: la portada, una radiografía de la pelvis de Lorde que revela la hebilla de su cinturón, la cremallera de sus pantalones y un DIU, es una declaración inequívoca de transparencia y vulnerabilidad que la caracterizó desde sus comienzos en la industria.

Esta elección visual no es fortuita; se alinea con la intención de un álbum que prioriza lo visceral y lo físico por sobre la cerebralidad de sus discos anteriores. La edición deluxe del vinilo lleva esta premisa un paso más allá, incluyendo un insert con una imagen explícita de Lorde en pantalones transparentes que deja entrever su vello público, un desnudo lejos de la sexualización quirúrgicamente diseñada a la que nos tienen acostumbradas las popstars actuales.

La contradicción entre el nombre del disco “Virgin”, el DIU expuesto en la portada y lo explícito y crudo de la foto del insert deja en jaque a un público acostumbrado a una Lorde más puritana y adolescente. Lejos de ser meros elementos estéticos, se erigen como extensiones del discurso del álbum, desafiando tabúes sobre el cuerpo femenino y la sexualidad en la industria con una franqueza inusitada.

La portada de Virgin, por dentro y por fuera una Lorde más poderosa

El martillo y el metal: una sonoridad corpórea

Para Virgin, Lorde abandonó a su habitual colaborador Jack Antonoff en favor del productor Jim-E Stack, y buscó sonidos percutivos que resonaran directamente con el cuerpo. “No empecé a escribir este nuevo material con un concepto o un título en mente, sino con la intención de ser física”, explicó en su entrevista con Rolling Stone.

El álbum se inicia con la intensa y casi violenta Hammer: “When you're holding a hammer, everything looks like a nail” (Cuando tienes un martillo, todo parece un clavo), canta Lorde, aludiendo al resurgimiento del deseo tras un período de estupor y entumecimiento hormonal : “There's a heat in the pavement my mercury's raising, don't know if it's love or if it's ovulation” (Hay un calor en el pavimento, mi mercurio está subiendo, no sé si es amor o si es ovulación). El metal, elemento recurrente en el disco, remite a lo urbano, a la ciudad y su caos; el martillo a la construcción y la destrucción planteando en la primera canción la tesis del álbum: ¿el renacimiento y la transformación de la artista de adolescente a mujer?

La artista también ha compartido cómo dejar los anticonceptivos por primera vez desde los 15 años fue un “despertar”, permitiéndole “despegar un velo” y reconectar con su cuerpo, describiendo el regreso de la ovulación como “la mejor droga que había tomado” y vinculando esta decisión a la exploración de género que atravesó en los últimos años. El álbum también aborda su experimentación con sustancias como el MDMA, que le habrían permitido superar el pánico escénico paralizante que afectaba sus performances en vivo. En esta experimentación con drogas asociadas a la cultura raver también se ve la influencia de Charli XCX en su sonido, siendo hasta ahora su disco más electrónico e industrial.

"Por mucho tiempo, la música pop ha sido esta cosa super vergonzosa, con la cual las personas no quieren ser asociadas. Pero de la forma en que yo lo veo, el pop no tiene que ser estúpido, y la música alternativa no tiene que ser aburrida: puedes mezclarlas las dos juntas y hacer algo genial" dijo en una entrevista en MTV News.

De la fluidez de género a la batalla contra la dismorfia

Virgin se sumerge en temas como la fluidez de género, que Lorde aborda en canciones como Hammer y Man of the Year, en la que canta: “Some days I’m a woman, some days I’m a man” (algunos días soy una mujer, algunos días soy un hombre), “I might have been born again” (puede que haya nacido otra vez). Esta exploración no es una novedad; la artista viene sugiriendo esta transformación en su en diversas entrevistas, e incluso en su aparición en la MET Gala con un diseño de Thom Browne que aludía a los “binders” (fajas compresoras de pecho) usados para la afirmación de género.

Los años previos a la creación de Virgin estuvieron marcados por la lucha de Lorde contra trastornos de la conducta alimentaria y la dismorfia corporal. En 2024, su colaboración con Charli XCX en el remix de Girl, so confusing de Brat incluyó un breve pero conmovedor testimonio: “estaba tan perdida en mi cabeza y con miedo de salir en las fotos / porque en los últimos [años] estuve en guerra con mi cuerpo / traté de matarme de hambre y aumenté todo el peso de nuevo / estaba atrapada en el odio y tu vida parecía increíble”. Su contribución a Brat fue solo un teaser de las experiencias que Lorde plasma en profundidad en su propio álbum. En la canción Broken Glass las referencias a su lucha contra los TCAs son crudas e ineludibles: “provocarse el vómito”, “llorar hasta dormirse”, “pudrirse los dientes”, “sudar por horas”, tocando fibras sensibles para casi cualquier mujer que haya vivido su adolescencia en los 90s/2000s. La desesperada obsesión “con la aritmética” (su peso) se mezcla con una euforia esperanzadora: “Won't outrun her if you don't hit back / It's just broken glass” (No podrás escapar de ella si no le devuelves el golpe / Son sólo vidrios rotos).

Una narrativa visceral y sin filtros

La transición de su identidad de joven a adulta y su consecuente pérdida de inocencia se da a través de diferentes narrativas a lo largo del disco como en Shape Shifter, en la que explora la vulnerabilidad que conlleva exponerse a una búsqueda de su identidad a través de la experimentación sexual “I'll kick you out and pull you in / Swear that you were just a friend / And when it's all over again / Say I'm not affected” (Te echaré y te traeré de vuelta / Juraré que solo eras un amigo / Y cuando todo termine de nuevo / Diré que no me afecta). En su introspección Lorde destaca creativamente al explorar terrenos que no necesariamente se adaptan a las expectativas del mercado. Canciones como Clearblue, inspirada en un test de embarazo negativo, transforman experiencias corporales íntimas en meditaciones sobre la autonomía y el trauma intergeneracional: “Hay sangre rota en mí, pasó de mi madre a su madre, directo a mí”, canta, manteniendo el motif del metal: “Your metal detector hits my precious treasure, I'm nobody's daughter”.

Tras el recibimiento polarizante de Solar Power (2021), Lorde se sumergió en una etapa de introspección y redefinición de su identidad. Este viaje de autoconocimiento impregna canciones como Favourite Daughter y GRWM, que exploran la tensa relación con su madre y las expectativas de ser una mujer adulta. Si bien algunos fans perciben las letras como “menos enfocadas” y el álbum como carente de la cohesión de Melodrama, la mayoría coincide en que Virgin es el trabajo más arriesgado de Lorde, que no busca complacer a nadie más que a ella misma. Es esta crudeza lo que convierte a Virgin en un hito en la carrera de una artista que, a sus veintiocho años, continúa redefiniendo el pop con una voz única. Como ella misma canta en Hammer, “He vuelto a nacer”: y este renacimiento es tan incómodo como genuino.