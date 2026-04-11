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“¡Bomba!”: el grito de un jugador de Gimnasia de Jujuy en un avión que activó el protocolo de seguridad

El defensor de 32 años fue bajado de la aeronave por las fuerzas de seguridad. El operativo demoró la partida del vuelo de Flybondi. El comunicado del club.

avion (Capturas de Video)

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