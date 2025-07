Fuerza Patria compartió su primer spot de cara a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires que se realizarán el domingo 7 de septiembre. El video pone el foco en los trabajadores, jubilados, estudiantes, docentes, médicos y científicos, que son algunos de los sectores de la sociedad más perjudicados por el Gobierno Nacional.

El frente de unidad del peronismo bonaerense, conformado por el Partido Justicialista (PJ) presidido por Máximo Kirchner, el Frente Renovador de Sergio Massa, Patria Grande de Juan Grabois, Principios y Valores de Guillermo Moreno, el Partido de la Victoria, Patria de los Comunes y Unidad Popular, entre otros, se presentará en las elecciones legislativas.

El primer spot de Fuerza Patria para las elecciones bonaerenses

"Fuerza Patria. No es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande", comienza el spot.

"Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caguen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, y que hacen rendir lo que no alcanza, y que aun así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas", continúa.

Tanto trabajadores, sea cual sea su modalidad de contratación o si son del sector privado o público, al igual que los jubilados, son víctimas de un modelo que se sostiene únicamente con sus ingresos congelados y perdiendo contra la inflación, como viene sucediendo.

"Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad. De verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir. A pesar de que hoy son señalados como enemigos de un Gobierno que los desprecia", sigue el video.

El Gobierno ha desfinanciado a las universidades, al CONICET y al sistema de salud, y se prepara para terminar de desguazar organismos vitales para el desarrollo como el INTI y el INTA, entre otras.

"Es una fuerza que no divide. Que abraza. Que une. Que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria", cierra el mensaje.

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires

El domingo 7 de septiembre 13.361.359 personas están habilitadas para presentarse a votar en unas elecciones que definirán la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y de la de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. También se elegirán concejeros para los concejos deliberantes de los municipios y consejeros escolares (encargados de la administración de los servicios educativos en sus distritos).

El peronismo, representado en Fuerza Patria, será quien más bancas ponga en juego: 19 de las 46 de Diputados y 10 de las 23 de Senadores. El PRO y la Libertad Avanza, que irán juntos en un frente, pondrán en juego 13 y 5 bancas respectivamente.

Seguí leyendo