La adaptación cinematográfica de Verity, basada en el bestseller de Colleen Hoover, que cuenta con Anne Hathaway y Dakota Johnson como protagonistas, ha cambiado su fecha de estreno. Originalmente planeada para debutar el 15 de mayo de 2026, la película llegará ahora a los cines el 2 de octubre de ese mismo año. La decisión, tomada por Amazon MGM Studios, busca aprovechar el éxito previamente demostrado de los thrillers femeninos en esta época del año, según sugieren las tendencias del mercado cinematográfico.

El origen del misterio en la trama

La trama de Verity sigue a Lowen Ashleigh, interpretada por Dakota Johnson, una escritora que enfrenta una desafiante tarea. Tras ser contratada como escritora fantasma para continuar la serie de libros de la accidentada y renombrada autora Verity Crawford, interpretada por Anne Hathaway, Lowen descubre una serie de notas autobiográficas. Estos pasajes revelan secretos oscuros y mortales que rodean a la familia Crawford.

A medida que Lowen se adentra en el mundo de Verity, el misterio se intensifica. La escritora debe decidir en quién confiar y qué creer, especialmente cuando las líneas entre la ficción y la realidad comienzan a difuminarse. Sin embargo, no todo está claro: ¿los aterradores secretos son una ficción elaborada de Verity o revelan verdades ocultas sobre la familia Crawford?

El dilema aumenta cuando Jeremy, el esposo de Verity, interpretado por Josh Hartnett, interviene en la vida de Lowen.

Impacto estratégico de la nueva fecha de estreno

La decisión de retrasar el estreno de Verity a octubre de 2026 no es simplemente un cambio de calendario. Este movimiento estratégico apunta a capitalizar la popularidad de los thrillers basados en bestsellers femeninos en esta temporada específica. Ejemplos anteriores como Gone Girl y The Girl on the Train han demostrado el éxito de las películas de suspenso protagonizadas por mujeres cuando se lanzan a principios de octubre, lo que sugirió a Amazon MGM Studios que Verity podría seguir los pasos de estos éxitos de taquilla.

Además, al establecerse en un período que genera altas expectativas de películas innovadoras dentro de este género, Verity puede destacar entre la competencia, compuesta por otras grandes producciones programadas para ese mismo fin de semana, incluido un proyecto sin título de Warner Bros. con Tom Cruise bajo la dirección de Alejandro G. Iñárritu.

El talento detrás de las cámaras

Detrás del intrigante guion de Verity se encuentran nombres reconocidos de la industria. Nick Antosca, conocido por su habilidad para adaptar historias complejas, ha estado al frente de la escritura junto a Colleen Hoover y otros destacados guionistas. La producción cuenta además con un elenco de gran talento, apoyado por directores y productores experimentados como Michael Showalter.

El estreno de Verity, no obstante, no solo será el final de un largo camino para quienes han trabajado arduamente desde la producción hasta la postproducción, sino también el comienzo de una temporada llena de misterio para el público ávido de historias de suspense e intriga.