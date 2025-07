La lista de nominados a los Emmy 2025 generó tanto aplausos como controversias. La ceremonia se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles, conducida por Nate Bargatze. Mientras ciertos favoritos lograron las nominaciones, otras grandes figuras quedaron fuera de la contienda.

Nominados a los Emmy: reconocimientos y omisiones

Cada año, la lista de los Emmy suscita expectación tanto entre los entusiastas de la televisión como entre los actores involucrados. En 2025, la sensación no fue diferente, aunque el anuncio de los nominados sorprendió favorablemente a unos y decepcionó a otros. Pedro Pascal emergió como una de las sorpresas positivas gracias a su nominación por The Last of Us 2, a pesar de la tibia recepción de su segunda temporada. Esta es la cuarta ocasión en que Pascal compite, enfrentándose esta vez a intérpretes reconocidos como Sterling K. Brown y Gary Oldman.

Reacciones en Hollywood

Los pasillos de Hollywood estaban llenos de susurros de expectación antes del evento. Cuando finalmente se anunciaron las nominaciones, quedó claro que las opiniones serían diversas. Una de las omisiones más comentadas fue la de The White Lotus, una serie que ha tenido un gran impacto mediático pero que, en esta ocasión, vio a varios de sus actores principales, como Patrick Schwarzenegger y Michelle Monaghan, excluidos de las listas.

Por otro lado, series como The Pitt, que cuenta con un extenso elenco, vieron cómo los votos se dividieron entre sus múltiples estrellas, dejando solo a Katherine LaNasa, Shawn Hatosy y Noah Wyle como nominados. Esto demostró cómo, en ocasiones, tener un reparto numeroso es una espada de doble filo.

Sorpresas en las nominaciones

El mundo televisivo también se sorprendió con varios actores cuya presencia en las listas nadie anticipaba. Martin Scorsese, más conocido por sus contribuciones detrás de cámara, fue reconocido por su actuación en The Studio, un homenaje que evidencia que nunca es tarde para destacar en nuevas disciplinas.

Uzo Aduba también brilló a pesar de The Residence, una serie cancelada por Netflix. Su talento fue suficiente para asegurar una nominación, demostrando que las plataformas no siempre dictan el destino de una producción cuando el contenido es de calidad.

La última temporada de The Handmaid's Tale no fue suficiente para que Elisabeth Moss obtuviera una nominación, un hecho que sorprendió a críticos y seguidores por igual. Esta disminución en las nominaciones para series establecidas podría señalar un cambio en las preferencias de la Academia.

El impacto de las nominaciones en la industria

Las nominaciones son más que un simple reconocimiento personal; tienen una influencia considerable en las trayectorias de los actores y las series involucradas. Una omisión puede significar más que un golpe al ego; puede afectar decisiones futuras por parte de las cadenas y productores. Este año, el caso de Squid Games es paradigmático, tras ser completamente ignorado a pesar de su éxito anterior.

La competitividad feroz de los Emmy también deja una huella emocional. Para muchos artistas, la nominación es un sueño cumplido que lleva años de dedicación y esfuerzo. Las sorpresas de este año, tanto positivas como negativas, resaltan cuán impredecible es el proceso en la industria televisiva.

Con la ceremonia acercándose, las idas y venidas en las decisiones de los votantes seguirán siendo un tema relevante en los círculos televisivos, mientras el público espera el desenlace en la pantalla grande este septiembre. La historia de los premios Emmy continúa siendo una de alegrías cíclicas y desilusiones que ponen a prueba la resistencia de quienes buscan reconocimiento en su arte.

