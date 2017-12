A un día de la audiencia que se celebrará en la sala II de Comodoro Py sobre los dos pedidos de excarcelación presentados por la defensa del líder mapuche Facundo Jones Huala, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, rechazó el recurso del lonko, quien está en arresto provisorio desde junio en Rio Negro por una denuncia tramitada en Chile. Según el fiscal, no pueden liberar al líder mapuche, aunque su primer juicio de extradición fue declarado nulo, porque existe "peligro de fuga”. Su abogada denunció a este diario que "los fiscales perdieron toda objetividad" y que toman sus resoluciones en línea con las acusaciones enarboladas por el Gobierno.

De Luca entregó hoy su dictamen a la sala II del máximo tribunal penal del país, que tendrá la última palabra en relación al recurso, pero advirtió que, a su criterio, "se mantienen las razones que motivaron el rechazo de la excarcelación" en primera instancia. Para el fiscal, la Cámara Federal de General Roca, que rechazó la primera apelación contra el rechazo a su liberación, realizó “una evaluación razonable de los elementos de hecho y prueba”.

"La actitud de los fiscales es muy clara, sus argumentos siguen siendo teñidos de una plataforma fáctica de prejuzgamiento, en base al discurso instalado por el Ministerio de Seguridad de que los mapuches son sinónimos de RAM", advirtió a Página/12 Sonia Ivanoff, la abogada de Jones Huala.

La Justicia Federal, en tanto, desestimó ayer la recusación del juez Gustavo Villanueva solicitada por los abogados del lonko, quienes acusaron al magistrado por “falta de imparcialidad y enemistad manifiesta”. El requerimiento estuvo motivado por el rechazo de Villanueva a las medidas de prueba presentadas por la defensora del lonko. Ivanoff resaltó que hoy se está llegando a un juicio "con una orfandad probatoria sin igual" porque el magistrado "rechazó todas las pruebas".

"Tienen una línea directa con la parte acusatoria y han perdido el deber de objetividad", denunció la letrada, quien destacó que el proceso contra Jones Huala sigue adelante porque "es un líder político que encabeza un movimiento indígena, frente a la protección desmedida del Poder Ejecutivo a los grandes capitales, como Benetton y Lewis".

Por ser argentino, Jones Huala podría ser juzgado en el país por las acusaciones, originadas en el incendio en 2013 a una estancia de la localidad de Valdivia. Sin embargo, si finalmente ese juicio determina que sea extraditado, el joven de 31 años podrá apelar ante la Corte Suprema.

La letrada enmarcó esta situación con otra causa abierta contra mapuches que ella defiende en Bariloche, por el caso del asesinato de Rafael Nahuel: Fausto Jones Huala y Lautaro González, a quienes la Cámara Federal de General Roca les negó el pedido de la Fiscal Silvia Little --avalado en un dictamen por el Fiscal ante la Cámara, Mario Sabas Herrera-- para revocar su excarcelación. Los dos jóvenes, que bajaron desde la montaña el día que Prefectura tiró contra Nahuel, aún se encuentran imputados. "Tanto Fausto como Lautaro se entregan instantáneamente con el cuerpo de Rafael, quien pidió que no lo abandonen; pero hasta el momento no han sido indagados", ponderó Ivanoff.

Por otro lado, la abogada también indicó que ayer apelaron el rechazo del juez Gustavo Lleral a su petición para ser querellantes en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El magistrado argumentó que la comunidad mapuche no podía ser considerada una persona jurídica y que Jones Huala estaba detenido al momento de la represión en la Pu Lof de Resistencia Cushamen, aquel 1 de agosto. Sin embargo, para Ivanoff, "Otranto no tiene en cuenta que Santiago muere en la represión, cuando se solidariza con los mapuches para visibilizar la detención de Facundo".