Mientras célebres actrices estadounidenses preparan sus conjuntos para asistir a los venideros Golden Globes vestidas de negro luto, en señal de protesta ante la gravísima y extendidísima situación de acoso y abuso sexual que padecen las mujeres en la industria del cine y la televisión, la lista de denuncias contra directores, productores, actores, guionistas continúa creciendo. Así, al sonado caso del productor Harvey Weinstein lo han seguido tantísimos otros: John Lasseter, Oliver Stone, Bryan Singer, Brett Ratner, James Toback, Louis CK, Danny Masterson, Dustin Hoffman, Robert Knepper, Ben Affleck, Richard Dreyfuss, Steven Seagal, Jeffrey Tambor, Ed Westwick, Jeremy Piven… Tantos, de hecho, que difícil resultar estar al día, y más difícil aún saber si –al ver tal o cual producción– el/la espectador/a está apoyando involuntaria y financieramente a un predador sexual. De allí que loas muchas haya recibido la recientemente lanzada Rotten Apples (en castellano, “Manzanas podridas”), una web que oficia de útil herramienta al permitir consultar si en tal o cual film o serie de tevé ha participado un posible acosador y/o abusador…

Definido por ciertas voces como “el Google de los acosadores sexuales”, su sencillísimo funcionamiento es –en efecto– similar al del popular buscador, en tanto alcanza con escribir el nombre original (o sea, en inglés) del programa o la cinta que se quiera consultar para que su base de datos arroje inmediatos resultados. Si la producción está libre de “manzanas podridas”, salta en verde la expresión “Fresh Apple”; de no ser así, en rojo puntualiza Rotten Apples el nombre del señalado por conducta sexual inapropiada (o los nombres, según), su rol en la cinta y un artículo online de un medio serio donde puede leerse en extensión de qué ha sido acusado. “Nuestro objetivo es aumentar aún más la conciencia sobre cuán generalizada está la conducta sexual inapropiada en el cine y en la pantalla chica, y ayudar a que el consumo de medios éticos sea más fácil. De ninguna manera pretendemos condenar la obra completa”, aclara el flamante sitio en su acta de intenciones. Destacando, por cierto, que –aún en proceso de desarrollo– “no es perfecto”; incentivando además a los usuarios a contribuir con información para afinar los resultados, o marcar cualquier error que puedan encontrar en su contenido.

“El debate de si es necesario dejar de ver o no las películas y series financiadas o protagonizadas por estos hombres está más vivo que nunca. ¿Separar su faceta profesional de la personal y seguir disfrutando de su filmografía o condenar sus obras al ostracismo para siempre? La pregunta no tiene fácil respuesta pero aquellos que estén decididos a no revisionar las cintas firmadas por estos hombres lo tienen mucho más fácil gracias a Rotten Apples”, advierte el diario El País, y cita posibles ejemplos. Por caso, que al ingresar en el sitio el título Lady Bird –la muy celebrada cinta escrita y dirigida por Greta Gerwig, una favorita para la inminente temporada de premios–, devuelve la web que está libre de manzanas podridas. Al anotar Shakespeare in Love (en criollo, “Shakespeare apasionado”), en cambio, velozmente saltan los nombres de los actores Geoffrey Rush y Ben Affleck, del productor Harvey Weinstein, del productor ejecutivo Bob Weinstein. En Gilmore Girls, ningún podrido; en Mad Men sí: el guionista y director Matthew Weiner, su creador…

“Cada día, más y más denuncias salen a la luz, y es realmente importante que no desconectemos con la situación ni la normalicemos. Por eso que queremos mantener esta propuesta activa y en línea”, subraya Annie Johnston, creativa publicitaria de Los Ángeles que, junto a tres colegas más –Tal Wagman, Justice Erolin y Bekah Nutt–, cocrearon Rotten Apples. Dice además que “no es la película en sí misma la que es una manzana podrida; ciertas personas que han participado en ella lo son”, y destaca que no pretenden plantarse como “la guía de producciones que no deben verse más” sino como “una herramienta efectiva que permita comprender cuán arraigado está el comportamiento tóxico en la industria del entretenimiento y de la sociedad en general”.

Cualquiera sea el uso que por lxs internautas le sea asignado, cierto es que –solo en su primera semana de vida– alrededor de 3 millones de personas de los más diversos puntos geográficos ya han utilizado Rotten Apples (cuyo nombre parafrasea a Rotten Tomatoes, la muy visitada web que reúne críticas de películas). “Creo que, salvo por Corea del Norte, hemos recibido visitas de todas partes del mundo desde que lanzamos el sitio el pasado 11 de diciembre”, cuenta el muchacho Erolin, otro de sus fundadores, chocho de contento porque “tantas personas intenten ser espectadores conscientes, tomar decisiones éticas a partir de estar genuinamente informados”.