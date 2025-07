Entre palabra y música, melodía y poesía, Maca Mona Mu y Juan Solá visitan escenarios y públicos, arman vínculos y tejen solidaridad. Alrededor del fuego: Historias y canciones para recordar quiénes somos es el espectáculo que los reúne y presentan hoy sábado a las 21 en el Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). “Este espectáculo te invita a estar presente, a conectarte con lo que sentís y a recordar quiénes somos, que es lo que militamos con Juan”, comenta Maca Mona Mu a Rosario/12.

“Podemos decir que a Juan y a mí nos unieron las redes, en el sentido de conocernos, de empezar a hablarnos por el Instagram de cada uno; en mi caso, desde la admiración que tengo por él. Él había llegado a mis canciones por el último disco, älämoblänco; empezamos a intercambiar mensajes, pegamos mucha buena onda, y comenzamos a pensar en un espectáculo que combinara su obra con mis canciones. Y armamos un relato en relación a eso. Nos dimos cuenta de que, casual o causalmente, había una convivencia, como si muchas de las canciones hubieran sido diseñadas para la ocasión; viste cómo son las dimensiones del campo creativo que tiene cada uno. Encontramos la historia de un pájaro, que de alguna forma se olvida de quién es y tiene que volver a recordar, tiene que entrenar la memoria y refrescar su identidad, para habitarse y poder habitar el mundo”, continúa.

-Es decir, un relato surgido y encontrado desde el diálogo entre tus canciones y sus escritos.

-Totalmente. Empezamos con reuniones creativas a intercambiar, y también a conocernos. Se forjó una amistad muy linda a partir de estos encuentros donde, bueno, en el área del arte va surgiendo también una intimidad, donde cada uno expone cosas que están emergiendo, nuevas creaciones. La idea del fuego, que tiene que ver con la intención el espectáculo, es la de ese fuego que nos invita a recordar quiénes somos, a reunirte en una ronda, a mirarte, a cantarte con otras personas. El fuego como espíritu que nos convoca, como memoria. Esa es la intención desde la que forjamos este encuentro.

-Decías de tu admiración por Juan, ¿qué es lo que te conmueve de su obra?

-Me conmueve esa interacción permanente de la tierra: hablando, insistiendo para que la escuchemos, en diferentes relatos, algunos más duros, otros más amorosos. Siempre está esta voz de la tierra, emanando sus ecos, para recordarnos nuestra fuente. Y ahí también es cuando sentimos esta unión, porque también en mis canciones yo trato de evocar eso. Siempre digo que a mí me conmueve mucho cuando, caminando por la calle -vivo en la ciudad de Buenos Aires-, veo a los árboles atrapados, con sus raíces abajo del cemento; pero, así y todo, las raíces saben cómo romper ese cemento. Hay algo de esa interacción que a mí me conmueve de la obra de Juan, y que siento que logran un enlace con las cosas que me mueven a mí, que me inspiran en el cotidiano.

-¿Cómo ha sido la respuesta del público?

-Hemos hecho varias veces el espectáculo, y es una obra, vamos a decir, para conmoverse; para reírse también, pero sobre todo para conmoverse. Yo creo que tiene esta intimidad de la palabra, de lo que se nombra; y esas palabras vibran en los cuerpos presentes. Siento que es algo que necesitamos recuperar, la intimidad, que está un poco en riesgo entre tanta virtualidad, entre tanta conexión a la desconexión; nos cuesta a veces hasta sostener una mirada, sostener el hilo de una conversación, porque estamos de acá para allá, abriendo mil ventanas; pero este espectáculo te invita a estar ahí, presente, a conectarte con lo que sentís y a recordar quiénes somos.

-Entre tanto maltrato, devolver a la palabra el lugar poético.

-Hay algo de despertar la ternura. En estos tiempos violentos, tiempos donde parece que importa el que grita más fuerte, donde la materia sensible se ve un poco puesta al costado, me parece que es importante gestar lugares de riego a la palabra, al espacio donde cada uno pueda también mostrar sus sensibilidades. Es un espacio seguro, también para conmoverse, para abrazarse, para escucharse. Cuando escuchamos canciones, poesías, todo eso nos trae paisajes, memorias, recuerdos; mientras que, en el cotidiano, donde vivimos más en la agenda y en la materia más dura y concreta, nos olvidamos de estas sutilezas. Creo que el poder y el servicio del arte es ir ablandándonos, para recordar esta ternura y, como me gusta decir, esta blandura del corazón, que se nos va endureciendo por las cosas que vemos, por las injusticias que atravesamos. Es como recuperar ese tesoro y esta posibilidad de ejercitar el amor desde la comunidad.

Como una variación poética, Alrededor del Fuego es consecuente con el más reciente disco de Maca Mona Mu: älämoblänco, de una intimidad potente: “Esta obra que tenemos con Juan para mí es un puente que conversa muy bien con mi nuevo disco; más allá de que en este espectáculo canto canciones de todos los tiempos, a las que vamos enlazando con sus textos. Juan también va a estar haciendo algunos textos nuevos. Es decir, mientras proponemos algo de novedad, tenemos este intercambio con el público, al que vamos escuchando para saber qué necesita Alrededor del Fuego, porque siempre surgen pequeñas modificaciones, pequeños espacios, suspiros y respiraciones. Es una obra viva, así que siempre va a ser diferente”.