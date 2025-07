Tras una jornada de extrema tensión, que por momentos rozó la fractura, Fuerza Patria se encaminaba a sellar una unidad instrumental con la que buscará competir el próximo 7 de septiembre. La ratificación de la unidad llegó de modo informal veinte minutos después de la medianoche, el plazo previsto para la inscripción de candidaturas. Por eso los dirigentes pidieron una prórroga de dos horas para completar el trámite. El peronismo enfrentó el desafío de ordenar listas conjuntas bajo un esquema novedoso de firmas cruzadas para garantizar la representación de todos sus sectores. Un camino largo y sinuoso que incluyó amenazas de quiebre, listas cortas en los municipios y una definición no apta para cardíacos. La Libertad Avanza, por su parte, selló su alianza con el PRO con una foto difundida cerca de las nueve de la noche. La alianza de derecha apostó por un ex policía bonaerense para encabezar la lista en la Tercera, una señal de que su campaña pondrá el foco en la seguridad y en una agenda punitivista. En un escenario de hiperpolarización los votos que el Frente Somos logre arrebatarle al peronismo y a la alianza de derecha serán decisivos. La fuerza la integran Facundo Manes, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Excepto la izquierda, que mostró sus cartas el sábado por la mañana, todas las fuerzas atravesaron dificultades para alcanzar una síntesis.

Fuerza Patria

La unidad se hizo esperar. Tras varias semanas de disputas para definir el dispositivo, las partes acordaron finalmente un esquema de firmas cruzadas —o de tres lapiceras— que obligó a los intendentes a abrir sus listas para garantizar representación a todos los sectores, y estallaron los cortocircuitos. El entendimiento alcanzado en la cúpula no logró convencer a los jefes comunales, que vieron amenazada su gobernabilidad en los municipios y se resistieron a ceder espacios. El principal punto de conflicto fue la interna entre La Cámpora y el MDF, especialmente en la Tercera sección.

El otro punto en el que se empantanó la discusión fue por la candidaturas testimoniales. El MDF puso a jugar a varios de sus intendentes que encabezarán las listas a concejales entre ellos: Jorge Ferraresi en Avellaneda, Mario Secco en Ensenada, Andrés Watson en Florencio Varela y Juan José Mussi en Berazategui. En las listas secciones la discusión cobró mayor intensidad, la línea que bajó Cristina Kirchner desde San José 1111 fue que los candidatos que se postularan deberían asumir y el Kirchnerismo reclamó que las seccionales debían encabezarlas candidatos dispuestos a ocupar sus bancas.

En la Primera, la sección con mayor número de electores (4.732.831), se mencionan el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el intendente de Pilar Federico Achával, y el de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. El Frente Renovador impulsa a Juan Andreotti, jefe comunal de San Fernando. En la Tercera, donde Cristina Fernández de Kirchner anunció que encabezaría la lista antes de que la Corte Suprema dejara firme su condena, se barajan nombres como la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Nicolás Mantegazza (San Vicente) empujado por el PJ bonaerense, y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

Pasada la medianoche, los dirigentes consultados confirmaban que se estaban realizando las firmas y que se había pedido una prórroga de dos horas para presentar las listas. Fue un alivio: el clima de tensión había escalado durante toda la jornada. “Se rompió todo”, fue el mensaje que salió de uno de los negociadores en La Plata, cerca de las siete de la tarde. La línea de WhatsApp sintetizaba el escenario que se vivía a esa hora al interior de la gobernación. Minutos antes, Carli Bianco, armador político del MDF, les había bajado a sus intendentes la orden de armar listas cortas. Fue el camino que ya había elegido más temprano el intendente de Morón, Lucas Ghi, ante la falta de acuerdo con el sector de Martín Sabbatella. Los dirigentes no se hablan y Gabriel Katopodis tuvo que intervenir como mediador.

Sergio Massa llegó a la gobernación por la tarde con el mandato de sostener la unidad “como sea”. El Frente Renovado siguió las disputas entre el axelismo y el pj bonaerense como “problemas del kirchnerismo” y se encargó de transmitir que el acuerdo “estaba cerca”. Ese espacio trasladó la rosca a la casa del diputado provincial del FR Alexis Guerrera. Por el PJ bonaerense participaron de las reuniones en La Plata Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza

Frente La Libertad Avanza

Cerca de las nueve de la noche, mientras el peronismo mostraba señales de fractura, la alianza de derecha conformada por La Libertad Avanza y el PRO oficializó su acuerdo con una foto que reunió a Karina Milei, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Lule Menem y Sebastián Pareja, los armadores libertarios en la provincia de Buenos Aires. La imagen se tomó en un búnker que montó Sebastian Pareja en La Plata.

El pacto —que en los hechos representa la extinción del PRO en la provincia de Buenos Aires -- marca un doble triunfo para Karina Milei. Por un lado, logró incorporar a los amarillos a un costo mínimo: el acuerdo prevé apenas tres diputados nacionales entre los primeros doce lugares y finalmente otorgó nueve legisladores provinciales para el PRO (más de los esperado). Por el otro, logró copar el armado bonaerense, aislando por completo a Santiago Caputo y sus “Fuerzas del cielo”. El asesor estrella, a quien Javier Milei definió como “el arquitecto del triunfo en 2023”, perdió gravitación dentro del triángulo de hierro.

Con la foto llegaron las primeras definiciones. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela —el primero en probarse el traje violeta y cercano a Patricia Bullrich— encabezará la nómina en la Primera sección, mientras que Guillermo Montenegro liderará la Quinta. Milei no quiere candidaturas testimoniales, los intendentes deberán asumir aunque Valenzuela podría desembarcar en el ministerio de Seguridad en el corto plazo. En la Tercera, bastión clave del peronismo, el elegido fue Maximiliano Bondarenko, ex comisario de la Policía Bonaerense y actual concejal en Florencio Varela, donde ingresó por Juntos por el Cambio. Su perfil anticipa una campaña con foco en la seguridad y una retórica punitivista. En la Segunda sección la elegida es Natalia Blanco, dirigente del PRO; en la Cuarta, Gonzalo Cabezas, referente libertario; en la Sexta, Oscar Liberman, economista y ex candidato a intendente en Bahía Blanca; en la Séptima, el abogado Alejandro Speroni; y en la Octava, que comprende a La Plata, el candidato será Juan “Juanes” Osaba.

El magro acuerdo alcanzado entre Karina Milei y Cristian Ritondo desató una ola de fugas entre los intendentes del PRO. Cuatro de trece pegaron el portazo.. El sábado por la tarde confirmó su salida Pablo Petrecca, jefe comunal de Junín y hombre cercano a Jorge Macri, quien resolvió romper filas con el armado libertario para sumarse a la oferta de Somos Buenos Aires. Su decisión no fue aislada: en las últimas horas también tomaron distancia otros intendentes del interior bonaerense que no lograron cerrar con la Casa Rosada. Entre ellos, María José Gentile, de 9 de Julio; Javier Martínez, de Pergamino; y Diego Reyes, de Puán. Sobre el filo la intendenta de Vicente Lopez y vice presidenta del PRO logró lo que esperaba. Retuvo para sí el 70% de la lista de concejales y no se fue de la alianza.

Somos Buenos Aires

El frente Somos Buenos Aires terminó de definir sus listas en la noche del sábado, con la incorporación de varios intendentes exiliados del PRO. Entre ellos, Pablo Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino), quienes consideraron inaceptables las pretensiones libertarias que, en algunos casos, exigían hasta el 70% de las listas de concejales en municipios gobernados por el macrismo. Ante ese escenario, buscaron refugio en un espacio que intentará quebrar la lógica de la hiperpolarización.

El cierre no estuvo exento de tensiones: la convivencia entre peronistas y radicales dentro del frente se vio desafiada por la incorporación de los jefes comunales del PRO, lo que complejizó aún más la negociación.

En los hechos, Somos Buenos Aires es una alianza heterogénea que reúne a peronistas como Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Julio Zamora; dirigentes de centro como Emilio Monzó; sectores de la UCR referenciados en Martín Lousteau, como Facundo Manes; y la Coalición Cívica. En la Primera sección, será cabeza de lista el intendente de Tigre, Julio Zamora. En la Tercera, el elegido para encabezar es el radical Pablo Domenichini, actual diputado provincial.

Frente de Izquierda Unidad

Desde La Matanza la izquierda fue el primer espacio en presentar formalmente sus listas para las elecciones del próximo 7 de septiembre. El FIT-U definió candidaturas en las ocho secciones electorales y en más de cien municipios. Nicolás del Caño encabezará la nómina en la Tercera sección electoral, mientras que Romina Del Plá hará lo propio en la Primera. En la Octava, la lista estará liderada por Laura Cano, médica del Hospital Cestino e integrante de CICOP, y en la Quinta sección el elegido fue Alejandro Martínez, referente histórico de la izquierda en Mar del Plata.