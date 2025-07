El hermano de Manuel Adorni y actual funcionario en el Ministerio de Defensa, Francisco Adorni, encabezará la lista de diputados en la Octava Sección Electoral en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, tras un cambio de último momento en la nómina. El primero en la lista libertaria era Juan Esteban Osaba, un referente de La Plata cercano a Sebastián Pareja, el armador de LLA en PBA y diputado provincial.

Sin embargo, hubo cambios en la lista, ya que se le pidió a Osaba que asuma la coordinación general de la campaña bonaerense, por lo que Francisco Adorni quedó al frente. "Juanes (Osaba) no viene a ocupar un lugar, viene a transformar la provincia. Por eso, después de formar parte de la mesa que definió el cierre de listas en toda la provincia, donde tuvo un rol estratégico clave, Sebastián, con el aval del Gobierno, le pidió que asuma la coordinación general de la campaña en Buenos Aires", explicaron fuentes libertarias. Y agregaron: "Es una tarea enorme, que incluye la Sexta, la Octava y la Tercera Sección, y que además se suma a su rol como tesorero del partido. La campaña es corta y no hay ancho de banda para todo. Por eso se tomó la decisión de que Francisco Adorni encabece la lista de diputados por la Octava. Esto no se trata de un nombre en una boleta. Se trata de ganarle al kirchnerismo y cambiar la provincia".

Francisco Adorni, no obstante, saltó del tercer lugar al primero en la lista por la Octava, ya que Osaba la encabezaba y segunda estaba la representante del PRO Julieta Quinteros, quien permanecerá en ese lugar en el marco del acuerdo electoral entre LLa y el partido amarillo.

La noticia se dio a conocer en medio de las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo, tras el cierre de listas bonaerenses.

El hermano del vocero presidencial, contador de profesión, había sido ascendido el mes pasado en el Ministerio de Defensa, ya que fue designado como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM).

Francisco Adorni hasta ese momento se desempeñaba como asesor dentro de la cartera militar que encabeza Luis Petri.