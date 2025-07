Cines

227 LUNAS

Documental. Con Alejandro Ines, Oliver Witasse. Dir: Brenda Taubin. ATP

Cine El Cairo. Mañana, 20.30 h

AMIGOS INTOCABLES

Con François Cluzet, Omar Sy. Dir: Oliver Najache, Eric Toledano. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG

Musical/documental. Dir: Grace Lee, Patty Ahn. ATP

Showcase. Sub: Mié, 19.15 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Cinépolis. Cas: 21.45 h

Hoyts. 2D Cas: 14.10, 17.00, 19.50 h

Las Tipas. 3D Cas: 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.50, 21.20 h

Showcase. Cas: 13.25, 16.10, 18.55, 21.45 h

CUIDADORAS



Con Maia Antesana, Yenifer Franco Pereira. Dir: Martina Matzkin, Gabriela Uassouf. SAM 13



Cine El Cairo. Mañana, 18.00 h

DÍAS PERFECTOS

Con Kōji Yakusho, Tokio Emot. Dir: Win Wenders. ATP

Cine Lumière. Mañana, 19.00 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Cines del Centro. Cas: 14.40 h

Cinépolis. Cas: 17.00 h

Hoyts. Cas: 14.30, 16.50 h

Las Tipas. 3D Cas: 16.10 h; 2D Cas: 14.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h

Showcase. Cas: 14.05, 16.20 h

EL AÑO NUEVO QUE NUNCA LLEGÓ

Con Adrian Vancica, Nicoleta Hancu. Dir: Bogdan Maresanu. SAM 13 años

Cine El Cairo. Mañana, 22.30 h

EL NOVIO DE MAMÁ

Con José María Listorti, Dani La Chepi. Dir: Nicolás Silbert y Leandro Mark. ATP

Cinépolis. Cas: 14.20* h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 19.40 h

Las Tipas. Cas: 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h

Showcase. Cas: 19.00, 21.35 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Cines del Centro. Sub: 19.10, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 21.45 h

Hoyts. Cas: 22.10 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50 h; 2D.4D Sub: 21.50 h

Showcase. Cas: 15.25, 18.40, 21.55 h; Sub: 22.25 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 19.40 h; Sub: 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 16.40, 19.40, 22.30 h

Hoyts. Cas: 13.45, 16.45, 19.40, 22.35 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.20, 22.10 h; 2D.4D Cas: 12.30, 19.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.15, 18.30, 21.30 h

Showcase. 3D Cas: 19.35, 22.30 h; 2D Cas: 13.15, 16.05, 19.10, 22.05 h

LA CASA CON UN RELOJ EN SUS PAREDES

Fantasía. Dir: Eli Roth. ATP

Cine Lumière. Mañana, 16.30 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cines del Centro. Cas: 16.50 h

Cinépolis. Cas: 19.15 h

Hoyts. Cas: 14.30, 17.10, 19.45 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 19.30 h; 3D Cas: 15.10, 17.30 h; 2D Cas: 20.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.20, 16.00 h

Showcase. Cas: 12.15*, 14.45, 17.15, 19.55 h (*solo sáb y dom)

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cines del Centro. Cas: 14.40, 17.20 h; Sub: 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 16.50, 19.30, 22.15 h; 3D Cas: 17.10, 19.50, 22.30 h, 2D Cas 16.00, 17.40, 18.15, 19.00, 20.15, 21.00, 22.50 h; 2D Sub: 22.00 h

Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.00, 17.40, 20.20, 23.00 h; 3D Cas: 15.00, 17.10, 17.40, 20.20, 22.30 h; DBOX.2D Cas: 14.00, 19.20 h; DBOX.2D Sub: 22.00 h; 2D Cas: 14.00, 14.30, 16.40, 19.20, 22.40 h; 2D Sub: 19.50, 22.00 h

Las Tipas: 4D Cas 19.30 h; 3D.4D Cas: 14.30, 17.00, 22.00 h; 3D Cas: 16.50, 19.10 h; 3D Atmos cas: 18.20 h; 2D Atmos Cas: 15.40 h; 2D Atmos Sub: 21.00 h; 2D Cas: 14.30

Nuevo Monumental. 3D Cas: 18.15 h; 2D Cas: 14.10, 16.50, 19.30, 22.10 h; 2D Sub: 21.10 h

Showcase. 3D Cas: 12.30*, 15.00, 17.30, 20.05, 22.40 h; 2D Cas: 12.00*, 13.45, 14.00, 14.20, 16.15, 16.30, 16.50, 18.45, 19.05**, 19.25, 21.40, 22.00 h; 2D Sub: 14.40, 17.10, 19.45, 22.20 h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Hoyts. 3D Cas: 17.30 h; 2D cas: 14.50, 20.00 h

Las Tipas. 3D Cas: 16.50, 19.10 h; 2D Cas 14.30 h

Nuevo Monumental. Cas 14.45, 17.00, 19.20 h

Showcase. 3D Cas: 12.15*, 14.30, 17.05 h; 2D Cas: 14.10, 16.40, 19.05, 21.50** (*solo sáb y dom) (**excepto dom)

NO ODIARÁS

Con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco. Dir: Mauro Mancini. SAM 13 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

PITUFOS

Animación. Dir: Chris Miller. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30 h

Cinépolis. Cas: 14.40* h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.00, 17.20 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40, 19.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h

Showcase. 12.20*, 14.35, 16.55 h (*solo sáb y dom)

ROGER WATERS: THIS IS NOT A DRILL

Musical. SAM 13 c/Res

Showcase. Dom: 21.30 h

SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

Con Jennifer Love Hewitt, Madelyn Cline. Dir: Jennifer Kaytin Robinson. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 22.45 h

Hoyts. Cas: 22.20 h

Las Tipas. Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.55 h

Showcase. Cas: 22.15 h

SUPERMAN

Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.30, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 22.00 h

Hoyts. Cas: 19.10, 22.00, 22.30 h

Las Tipas. 3D Sub: 21.10 h; 2D Cas: 18.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. Cas: 13.35, 16.25, 19.20, 22.10 h; Sub: 19.40, 22.35 h

UNA VEZ UN CIRCO

Documental. Dir: Saula Benavente. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

UNA CUESTIÓN DE HONOR

Con Roschdy Zem, Doria Tillier. Dir: Vincent Pérez. SAM 13 años

Cine Lumière. Dom, 19.00 h

VERMIGLIO

Con Tommaso Ragno, Martina Scrinzi. Dir: Maura Delpero. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; dom, 20.30 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

Acústica. Ike Parodi / Palmo Addario. Show con instrumentos acústicos y orgánicos. Hoy, a las 21 h

Nieves Rosell presenta Precioso paraíso, junto a Mariano Ruggieri en piano, Jorge Palena en contrabajo y Hugo García en batería. 7 de agosto, a las 20 h

David Lebón. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Rock Idols. Canciones que influenciaron a los Fab 4. Dom, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Las Pelotas. Sáb 6 de agosto, a las 21 h

La Beriso. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Experiencia Queen. Dom 27 de julio, a las 21 h

Gran concierto Pop Rock Sinfónico. Jue 31 de julio, a las 20.30 h

Mayumana. Vie 1 de ago, a las 21 h

Miguel Mateos. Vie 15 de ago, a las 21h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Pele Medina. El folclorista intérprete y cantautor, presenta su primer disco Hechos. Vie 1 de agosto, a las 21 h

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Beatles entre cuerdas. Cuarteto Aureus + Juanjo Caporali en voz. Entradas limitadas, a la venta en entradasccc.com.ar. Sáb 2 de agosto, funciones a las 20.30 y 22 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Hilda Lizarazu. Sáb 26 de jul, a las 21 h

Elena Roger. Vie 29 de ago, a las 21 h

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Elizabeth Karayekov Big Band presenta Ases del Swing. Sáb 2 de agosto, a las 21 h

Banda Verde. Jue 7 de agosto, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Alejandra. Unipersonal de Martín Rechimuzzi, politólogo y artista argentino. Comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. Vie 1 de agosto, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Bluey. Mié 6 y jue 7 de agosto, a las 16 h

Soy Muni. Dom 10 de agosto, al as 15 h

En otras palabras. Narra la historia de amor de Juana y Abel, quienes enfrentan el diagnóstico de Alzheimer de Abel y exploran cómo el amor puede manifestarse en las buenas y en las malas, a través del paso del tiempo. Dir: Nicolás Vázquez. Sáb 16 y dom 17 de agosto, a las 20 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Eso que (no) decimos. ¿Qué pasaría si todo lo que callamos se hiciera visible? ¿Si nuestros secretos, deseos y temores se revelaran ante los ojos de los demás? Dir. Luciana Barboza. Sáb 2 de agosto, a las 21 h

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Consagrada. El fracaso del éxito. Un biodrama que parte de la historia personal de Gabi Parigi como ex gimnasta olímpica y deportista de alto rendimiento de la Selección Nacional Argentina. Obra de Flor Micha y Gabi Parigi. (+12). Sáb, a las 20.30 h

Las Aves, de la compañía La Calòrica (España), a partir de la obra de Aristófanes, se presenta en el marco del ciclo de teatro Un pasaje hasta aquí. Dos atenienses adinerados que, hartos de la injerencia pública en sus asuntos particulares, abandonan el mundo de los humanos y convencen a las aves para crear una nueva civilización. (+16) Dir: Israel Solà. Vie 1 de agosto, a las 20 hs (retiro de entradas desde las 15 h del día de la función. Se entregarán 2 por persona).

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Flora y Fauna. Flora y Fauna emprenden un viaje a través de los reinos de la naturaleza por una causa muy importante: son los últimos días del sol y la tierra las necesita. Para las infancias y toda la familia. Direccion: Agustina Toia. Sáb 26 de julio, a las 16 h (Reservas al: 3471522714. 2x1 para niños/as).

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

Los cielos de la Diabla. Una mujer, en los límites de un pueblo, evoca su ciudad natal. Mientras espera que la vengan a entrevistar, cuenta sus días de fenómena, recupera “dones” y “escenas de entusiasmo”: El fervor, la abundancia y el abandono. Dramaturgia y Actuación: Vilma Echeverría. Los sáb de julio, a las 21 h

Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Una obra de amor y de lío. Con Vanina Frustagli y Martín Dieguez. Los sáb de agosto, a las 21 h.

LA COMEDIA



Mitre 958

Habitación Macbeth. Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare, ganadora de tres premios Estrella de Mar. Hoy, a las 20 h

La vida extraordinaria. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Dir: Mariano Tenconi Blanco. Sáb 26 de julio, 21.30 h; dom 27, 19 h

Living Comedor. Una pieza de danza teatro inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. Obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos. Dir: Andrea Ramos. Vie 1° de agosto, 21 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Maniobras (del final de un día). Un cumpleaños especial. Con sorpresas y descubrimientos.. Dir: Aldo Rubén Pricco. Los vie de julio, a las 21 h

A la gran masa argentina. La obra plantea, desde el humor, una historia imaginaria de la Argentina atravesada por la cultura peronista. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de julio, a las 21 h

MUSEO DE LA MEMORIA

Córdoba 2019

Desde Cachorro. Una creación de Sabatino Cacho Palma. Un actor se prepara y se presenta, para poner en consideración sus pasos, su recorrido, su propia historia, en una trilogía familiar que arranca con el abuelo partiendo desde el Danubio para arribar a Rosario. Sáb, a las 21 h. Gratis

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Enderiva. Dolores vueltos cantos que derivan en danza. Dramaturgia y dir: María Inés Vitanzi y Diego García. Los sáb de julio, a las 21 h

USINA SOCIAL

Jujuy 2844

Sesiones Ocultas VII. Monte Palomar | Viaje a Ixtlán | Lucio Ivan Grupo | Dimensions. Vie 1 de agosto, a las 20.30 h