Boca recibirá este domingo a River por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en el que será uno de los Superclásicos más importantes de los últimos años debido a que ambos equipos pelean por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El árbitro será Nicolás Ramírez.

El Xeneize llega a este encuentro en un momento donde consiguió una buena regularidad en el Clausura, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos y permitió a los dirigidos por Claudio Ubeda ubicarse primeros en el Grupo A con 23 puntos.