El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que Francia reconocerá oficialmente al Estado palestino durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York. Mientras funcionarios palestinos celebraron la decisión, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la condenó con dureza, afirmando que "recompensa el terrorismo".

"Fiel al compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, decidí que Francia reconocerá al Estado de Palestina. Lo anunciaré solemnemente durante la Asamblea General de la ONU", escribió Macron en sus redes

Además, anunció que Francia y Arabia Saudita copresidirán una cumbre internacional de jefes de Estado y de Gobierno para reimpulsar la llamada solución de "dos Estados", es decir, uno israelí y otro palestino. Hasta el momento, al menos 142 países han reconocido al Estado palestino, Estados Unidos e Israel se oponen firmemente a este tipo de iniciativas.

Francia tiene un peso particular por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. También posee la mayor población judía del continente y la mayor comunidad musulmana de Europa Occidental. "Los franceses quieren la paz en Oriente Próximo", zanjó Macron.

Una "contribución clave"

A través de una carta dirigida al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás —quien administra parcialmente Cisjordania ocupada—, Macron sostuvo que Francia busca hacer una "contribución clave a la paz en Oriente Medio" y que movilizará a sus aliados internacionales interesados en apoyar la iniciativa.

El cónsul francés en Jerusalén entregó personalmente la misiva al presidente palestino, como se observa en una imagen difundida por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. "Confirmaré ese compromiso en la tribuna de Naciones Unidas este lunes", adelantó Barrot en su cuenta de X.

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, celebró el anuncio. "Esta postura refleja el compromiso de Francia con el derecho internacional y con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente", expresó. Por su parte, la dirigencia de Hamas calificó el reconocimiento como un "paso positivo".

En la carta, difundida en X, Macron advirtió que "la urgencia es que cese la guerra en Gaza y se asista a la población civil". En ese marco, dijo que "es hora de construir finalmente el Estado de Palestina, garantizar su viabilidad y permitir que, tras aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, contribuya a la seguridad de todos en Oriente Medio".

"Una mancha negra en la historia francesa"

La respuesta del gobierno israelí no se hizo esperar. El primer ministro Netanyahu condenó enérgicamente la medida francesa, a la que calificó como una "recompensa al terrorismo" tras los ataques del 7 de octubre. Según el primer ministro israelí, "un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él", y Macro no puede garantizar su seguridad

"Esta medida premia el terrorismo y corre el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán, como ocurrió con Gaza", señaló la oficina de Netanyahu a través de X.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tildó de "ridícula y carente de seriedad" la idea de Macron de "crear con palabras un acuerdo ilusorio" para fundar un Estado palestino. En la misma línea, el viceprimer ministro y ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, calificó la decisión como "una mancha negra en la historia francesa y una ayuda directa al terrorismo".

Para Levin, la declaración de Macron implica que "es hora de aplicar la soberanía israelí" en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. "La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel, y ni siquiera la declaración del presidente Macron podrá cambiar eso", afirmó Levin en su canal de Telegram.