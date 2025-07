La economía de plataformas se posiciona como una de las principales ocupaciones laborales de refugio y complemento para los ingresos ante la retracción del trabajo formal y la caída del poder adquisitivo del salario. Sin embargo, este tipo de empleo no alcanza a contener toda la búsqueda de ocupación y adicionales, más bien amortigua transitoriamente el aumento de la desocupación, al tiempo que consolida y profundiza la precariedad del mercado laboral.

La expansión del trabajo en esta modalidad para el rubro de la gastronomía y la movilidad se advierte en el crecimiento de la cantidad de trabajadores independientes (90.000 entre el primer trimestre de 2025 e igual período de 2024) y de asalariados informales (más de 110.000) en esos sectores, según surge de datos de Indec.

“La evolución sectorial del empleo durante el último año indica que, con gran margen de distancia, las tres actividades que más expandieron su dotación de trabajadores (el comercio, hoteles y restaurantes, y el transporte) son los principales sectores en los que se insertan los modelos de negocios de la economía de plataformas: el comercio electrónico, la venta y el reparto y la movilidad urbana”, sostienen los integrantes del CETyD (EIDAES-UNSAM) en su último Informe de Coyuntura Laboral de julio.

Además identificaron que los tipos de inserción de empleo que más se incrementaron en esos sectores fueron el informal y, fundamentalmente, el trabajo independiente, que son las formas de contratación características de las economías de plataformas.

Por otro lado, “el acentuado incremento del número de trabajadores independientes en el comercio (más de 160.000) podría obedecer, al menos en parte, a quienes se involucraron en actividades de venta de bienes y servicios en plataformas digitales, en redes sociales o en el comercio electrónico. Se trata de modelos de negocios multiservicios más complejos y de un universo de trabajos digitales más extenso que el de las conocidas aplicaciones de delivery o de transporte de pasajeros”, advierten desde el CETyD.

La evolución del trabajo en estos sectores es compatible con la información que proviene de las propias empresas del rubro dando cuenta de una expansión en el modelo de negocios. El informe mencionado refiere a inversiones y expansión de Rappi, Mercado Libre, Pedidos Ya, Cabify, etc. Sin embargo no es posible atribuir todo el incremento en el empleo a las plataformas, aclaran los investigadores: esta tabulación todavía no es clasificada en las estadísticas de Argentina, de modo que deben hacerse inferencias. El trabajo en plataformas, aclaran, no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación y de ingresos adicionales.

El informe del CETyD también pondera, en términos más generales, los efectos negativos del modelo económico sobre la generación de puestos de trabajo y los ingresos de la población. “Mientras la actividad económica ya recuperó e incluso superó levemente el nivel que tenía en agosto/2023 (mes de inicio de la contracción económica), el trabajo registrado en el sector privado dejó de caer a mediados de 2024 pero se encuentra estancado desde entonces”, advierten.

Por el lado de los ingresos de los trabajadores, en tanto, sostienen que “se encuentran en niveles históricamente bajos (15 por ciento debajo del año 2017), a pesar de que recuperaron la acentuada caída que atravesaron luego de la devaluación de fines de 2023”. La crisis económica (real) de los primeros meses de gobierno de Javier Milei parece haber encontrado un piso, sin embargo esto todavía no se traduce en una mejora del bienestar para el conjunto de la población.

Más aún, muchos trabajadores se ven empujados a buscar fuentes de ingresos adicionales a los de su ocupación principal. “La proporción de trabajadores con pluriempleo se incrementó del 8 al 12 por ciento entre 2013 y 2024”, remarcan los investigadores del CETyD en base a datos de la EPH-Indec. Es en este sentido que cobra importancia el trabajo en plataformas, como una alternativa rápida y eficaz para generar ingresos extra, “a la vez que consolida la precariedad por sus características especialmente inestables y desprotegidas”.