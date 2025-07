La presencia del público visitante en el Torneo Clausura duró un suspiro. No habrá en la tercera fecha, por lo cual es un paso atrás. El regreso paulatino de los visitantes en Buenos Aires no quedó reglamentado como tal, pero el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, señaló que aquellos clubes que deseen y quieran, van a poder habilitar un sector de su estadio para la parcialidad visitante. Pero esta medida que entusiasmó a los futboleros se estancó de una jornada a la otra, debido a que ningún club solicitó operativos de seguridad especiales.

En el inicio de esta semana, se barajó la posibilidad de que hubiera hinchas de Boca frente a Huracán en Parque Patricios, pero rápidamente se rechazó en una reunión que hubo entre Tapia, el abogado de AFA, Andrés Patón Urich; el presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier; el secretario de seguridad de CABA, Maximiliano Piñeiro; y el subsecretario de seguridad en eventos masivos, Juan Manuel Castrilli. En ese cónclave, que duró cinco horas en la sede de Viamonte 1366, las tres patas que toman decisiones en Capital Federal decidieron que no hubiera público visitante en ese distrito durante el Clausura, y postergaron la chance para el 2026.

Problemas de fondo

Son cuatro los motivos por los cuales llevaron a prohibir el ingreso de la parcialidad visitante en CABA. Primero, los equipos grandes se niegan a recibir visitantes porque tanto Boca como River cubren la capacidad de sus estadios con sus socios que tienen comprado su lugar en la cancha hasta fin de año, por lo que no pueden ser trasladados hasta la renovación de los asientos en 2026. Por ende, estos clubes no quieren ceder lugares a las visitas porque dejarían a parte de sus socios fuera de los partidos.

Otro punto es que varios estadios modificaron sus instalaciones. El Tomás Adolfo Ducó no tiene alambrado en la popular visitante y modificó las instalaciones con el objetivo de darle al socio una mejor experiencia. De esta manera, estas obras no podrán retrotraerse en el corto plazo. Al no contar con las garantías de seguridad, se le dificulta la posibilidad de dividir las hinchadas en una misma tribuna. En caso de impulsar estos cambios, los trabajos en las tribunas llevaría tiempo y dinero para poder cumplir con los requisitos. El tercer motivo es que otros equipos porteños como San Lorenzo, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors podrían hacer el esfuerzo de darle entradas, pero a cambio piden reciprocidad para sus hinchas cuando les toque ir al Monumental o a la Bombonera en el próximo torneo. Pero Boca y River no están en condiciones de ceder lugares en perjuicio de sus propios hinchas.

Del resto de los equipos porteños, Deportivo Riestra es el único que no puso reparos y dijo que podía recibir hasta dos mil hinchas visitantes, pero la idea de empezar con el club del Bajo Flores no es motivadora. Por su parte, Barracas Central estaría dispuesto a recibir visitas en su remodelado Claudio Fabián Tapia, pero cuenta con un solo acceso al estadio y debería compartir el ingreso con los visitantes, algo no recomendable por las autoridades de seguridad.

El cuarto puntos es la división de tickets para los visitantes y la posibilidad de que haya algún enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava de un mismo club, como puede ser la oficial y la disidente, ya que compartirían la misma tribuna. A todo esto, hay que sumarle que la llegada de la parcialidad visitante le generaría al local un aumento de gastos en el operativo de seguridad, ya que habría un 50 por ciento más de efectivos para evitar disturbios. A raíz de esto, también se pone como condición tener un mínimo de entradas vendidas para poder organizar un cruce con ambos públicos y que sea beneficioso para los dos cubes.

En CABA por ahora no

Mas allá de que no quieren visitantes en el Torneo Clausura, la Ciudad dejó en claro que por Copa Argentina están en condiciones de albergar encuentros con ambas parcialidades. Pero la condición que pusieron fue que los escenarios deberán contar con alambrados y la separación correspondiente en las tribunas para dividir a los hinchas. Hace casi dos meses, la primera prueba piloto en el Nuevo Gasómetro entre Argentinos Juniors y Excursionistas fue positiva. A partir de ese momento, las garantías están dadas, pero previamente harán un relevamiento de todos los estadios porteños para decidir donde se podría jugar y donde no.

No obstante, en cuanto a la Provincia de Buenos Aires se mantiene la decisión de recibir visitantes, ya que consideran que fue un éxito la primera prueba cuando hinchas de Rosario Central visitaron a Lanús en La Fortaleza. Los siete mil canallas estuvieron bien custodiados y se comportaron de la mejor manera. Para la tercera jornada del torneo local, no hubo pedido alguno para que se juegue con visitantes. Partidos como Racing vs. Estudiantes de la Plata, Gimnasia y Esgrima en La Plata contra Independiente y Banfield frente a Barracas Central eran atractivos para organizar, pero ninguna dirigencia levantó el teléfono para pedir por sus hinchas.

A pesar de la decisión de AFA y del Gobierno bonaerense, hay clubes importantes que se rehúsan a recibir visitantes. Racing sacó un comunicado advirtiendo que los encuentros en el Cilindro de Avellaneda se disputarán sólo con sus socios. Por su parte, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, dejó en claro que el Libertadores de América no tiene capacidad para albergar a los visitantes. "Me encanta que haya visitantes. El problema de Independiente es que nos quedan muy pocas plateas para vender en el partido. Además, las que quedan son salpicadas en toda la cancha, no tenemos una tribuna para poner a disposición de los visitantes", sostuvo el mandamás. Por ahora, Lanús es el único club que levantó el pulgar para recibir al Central de Ángel Di María, y estaría en condiciones de repetir la medida frente a River por la fecha 6.

Otro tema tiene que ver con las condiciones que pone la Aprevide para la presencia del público visitante. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte no permitirá que se ubiquen banderas en los alambrados, y los visitantes no podrán exhibir camisetas de otros cuadros que no sean los que disputen el partido. Además, no se permitirá tirar material pirotécnico y ni siquiera papelitos. En caso de que esto ocurra, la sanción será terminante: no podrá volver a traer visitantes a la Provincia de Buenos Aires el club cuya parcialidad infrinja esta regla. También, cabe agregar que además del sistema de monitoreo de cámaras con que cuenta el club en el estadio, habrá agentes con cámaras móviles que se sumarán a las del Municipio para registrar cada movimiento tanto en el interior como en el exterior del escenario deportivo.

En Copa Argentina sí

Recién se volverá a ver público de dos parcialidades por Copa Argentina en cinco días. Porque el primer fin de semana de agosto no habrá jornada por el torneo local, pero sí se jugarán los octavos de final de dicha copa. En ese marco, el viernes 1 de agosto Lanús y Huracán se enfrentarán en el estadio Centenario de Quilmes. En tanto, el sábado 2 en el Nuevo Francisco Urbano de Morón, se medirán San Lorenzo y Tigre. Un día después, Racing Club y Deportivo Riestra se verán las caras en Ciudad de Lanús.

En principio, el mecanismo aprobado para que se organice un partido con los dos públicos en el Clausura comienza con un interés del club visitante que se comunica telefónicamente con el local para ofrecerle la posibilidad de llevar hinchas. Luego de llegar a un acuerdo, se comunican con AFA para que le levante el pulgar. Acto seguido, le consultan al ministerio de Seguridad bonaerense sobre el operativo de seguridad, para finalmente acordar el tema de la organización del evento y la venta de entradas.

En el Interior es donde más partidos se desarrollan con ambas hinchadas, bajo la denominación de "neutrales", aunque con la vuelta de los visitantes a Buenos Aires dejará de existir esa figura. En la pasada segunda fecha del Clausura, la victoria de River por 4-0 sobre Instituto en el Mario Alberto Kempes albergó la presencia de 25 mil riverplatenses, que dejó un balance positivo en Córdoba.

Desde hace un tiempo, los estadios que más reciben visitantes son el Malvinas Argentinas de Mendoza, el mundialista de Córdoba y el Madres de Ciudades de Santiago del Estero, bajo la modalidad de "neutrales". En los últimos días, se barajó la posibilidad de que Aldosivi en Mar del Plata recibiera a simpatizantes de Newells, pero desde la dirigencia del Tiburón dejaron entrever que la llegada de estos eleva los costos del operativo. En este caso, hay remarcar que todavía el estadio marplatense cuenta con una capacidad diezmada, ya que se encuentra en plena remodelación.

El ascenso, más difícil

En lo que respecta al Ascenso, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la vuelta de los visitantes no se dará por ahora. "Eso va a tardar un poco más. Porque si hay clubes de la Liga Profesional que no tienen las canchas en condiciones, en el ascenso en más difícil", sostuvo el mandatario a Página/12 tras el anuncio en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

Tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana los estadios argentinos deben permitir el ingreso de visitantes por disposición de la Conmebol. En cada partido, debe haber entre dos y cuatro mil visitantes, según la capacidad del recinto. Tanto Boca como River están obligados a ceder esos lugares para recibir el mismo trato cuando les toque ir de visitante. Pero en caso de ser optativo, esos clubes no cederían entradas a otros equipos para no perjudicar a sus socios.