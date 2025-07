El gobierno provincial puso en marcha una nueva ronda de negociaciones paritarias. Por la mañana hubo un primer encuentro con los gremios de la administración central, mientras que por la tarde fue el turno de los docentes. Ambas reuniones pasaron a un cuarto intermedio y las partes se volverán a ver las caras el próximo 5 de agosto. “La provincia siempre hizo los mayores esfuerzos y hubo una recomposición en este último semestre para los sectores de menores ingresos de la planta de empleados de la provincia”, aseguró el ministro de Gobierno, Fabián Bastia. Desde ATE insistieron en la necesidad de “recuperar el poder adquisitivo”, mientras que desde Amsafé manifestaron su “preocupación” por el desenlace de la reunión. “Es muy difícil empezar una discusión cuando la patronal insiste en que el salario le ganó a la inflación”, cuestiono Rodrigo Alonso, secretario general del gremio.

El primer encuentro tuvo lugar este martes por la mañana, en la Casa de Gobierno de Santa Fe. Además de Bastia, por el Ejecutivo estuvieron presentes el ministro de Economía, Pablo Olivares, y su par de Trabajo y Seguridad Social, Roald Báscolo; mientras que en representación de los trabajadores participaron Marcelo Delfor, secretario administrativo de ATE, y Jorge Molina, referente de UPCN. En tanto, a la reunión con los docentes por la tarde se sumó el Ministro de Educación, José Goity, a la vez que se hicieron presentes Rodrigo Alonso (Amsafé) y Martín Lucero (Sadop), entre otros representantes gremiales.

Tras la reunión, Bastia valoró el encuentro con los gremios y consideró que fue un semestre “muy bueno” donde se analizaron las distintas variables económicas que se tendrán en cuenta en la negociación. “La provincia siempre hizo los mayores esfuerzos y hubo una recomposición en este último semestre para los sectores de menores ingresos de la planta de empleados de la provincia”, expresó y agregó: “Con nuestra gestión no han perdido. Al contrario, han tenido una mejora real de los ingresos en los 19 meses que llevamos de gestión”.

A su turno, Olivares destacó que hubo “una recomposición de los incrementos salariales que pudieron estar en línea con la inflación”. En esa línea, indicó que durante la reunión se pusieron en común cuestiones vinculadas a la situación económica nacional y provincial. “Principalmente en cómo evoluciona la coparticipación a las provincias y los recursos propios”, señaló. Por el momento, desde el gobierno no confirmaron por qué plazos se hará la negociación: “Si es un trimestre, bienvenido sea y si son otros lapsos, también”.

Recomponer salarios

Luego del encuentro, desde ATE dejaron en claro el objetivo del gremio: transitar un camino de negociaciones que permita recuperar los salarios. “Si bien este último trimestre con una inflación en baja hemos mantenido el poder adquisitivo, nosotros vamos a seguir insistiendo con la recuperación del poder adquisitivo, porque estamos hablando en su mayoría de salarios que promedian los 750 mil pesos. Sobre todo en el sector de asistentes escolares y en el sector de la salud”, detalló Delfor, en rueda de prensa.

En ese sentido, el dirigente señaló que el gremio no se cierra a ninguna alternativa en cuanto a la discusión de plazos, aunque consideró que la situación económica nacional no es la óptima para negociar una paritaria extensa: “Con la falta de dólares y la fragilidad de este modelo económico que puede ir hacia una devaluación perjudicando el poder adquisitivo de los salarios, consideramos que sería mucho más razonable seguir en una lógica de acuerdos cortos trimestrales, no semestrales”.

Por su parte, desde Amsafé dejaron en claro que no quedaron conformes con lo charlado durante la reunión. “Fue una reunión donde en verdad salimos muy preocupados. Notamos que no hay voluntad para discutir temas que tienen que ver con el salario, condiciones de trabajo, situación previsional ni cuestiones pedagógicas”, expresó Alonso tras la reunión. “Es muy difícil empezar una discusión cuando la patronal insiste en que el salario le ganó a la inflación”, añadió.

Para los docentes, no cierran los números. Según plantean, la inflación medida por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) la inflación durante el primer semestre del año fue del 16%, mientras que el aumento que recibieron los docentes fue del 13%. Para los jubilados la situación es aún peor, porque perciben los aumentos con dos meses de desfasaje. En ese sentido, el aumento para el sector pasivo rondó el 8%, la mitad de la inflación registrada.

“Hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Lo que tiene que hacer el gobierno es abrir una mesa de discusión para empezar a mejorar el salario de los activos y de los jubilados Y hay que ganarle a la inflación para empezar a recuperar lo perdido”, sostuvo Alonso en rueda de prensa. “No estamos encontrando voluntad para buscar acuerdos que mejoren los derechos laborales y también la escuela pública”, finalizó.