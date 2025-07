7 - HAPPY GILMORE 2

(Estados Unidos, 2025)

Dirección: Kyle Newacheck

Guion: Tim Herlihy y Adam Sandler

Duración: 114 minutos

Elenco: Adam Sandler, Julie Bowen, Margaret Qualley, Bad Bunny, Sunny Sandler, Christopher McDonald y Ben Stiller

Disponible en Netflix

Casi tres décadas atrás, un por entonces joven Adam Sandler recién salido del programa Saturday Night Live filmó varias películas consecutivas en las que delineó los contornos de su criatura arquetípica: la del tipo bueno pero bruto, hecho de partes iguales de inocencia, sensibilidad y explosividad, que no sabe cómo lidiar con la frustración y se mete en serios problemas por eso. Una de ellas era el jugador de hockey devenido en golfista llamado Happy Gilmore, un personaje al que vuelve ahora, cuando su carrera pendula entre comedias muy parecidas a las de siempre para la plataforma Netflix y películas de autores reconocidos como Diamantes en bruto y Los Meyerowitz: la familia no se elige.

El regreso lo encuentra con el espíritu infantiloide inalterable, pero mucho más dispuesto a abrir el juego cómico al resto de los elementos que componen la trama, desde los personajes secundarios –incluyendo varios actores y actrices habituales de su universo creativo– hasta las situaciones que enfrenta Happy en su vuelta obligada a los hoyos.

En casi todas las películas de Sandler él debe enfrentar a quienes quieren hacer daño, porque la maldad es una idea que sus personajes no conciben. Happy Gilmore 2 no será la excepción, pero antes nos enteraremos a través de un breve repaso qué ha sido de su vida en estos treinta años: se consagró como golfista y formó una familia con la mujer que amaba (Julie Bowen), pero la muerte de ella luego de recibir un golpazo en la cara de una pelota disparada por él fue el comienzo de su caída libre. Es así que ahora es alcohólico, vive en una casa de mala muerte junto a sus cuatro hijos y su hija adolescente (Sunny Sandler, hija del comediante en la vida real) y trabaja sin ganas -y ya sabe qué ocurre cuando sus alter egos ficticios hacen cosas sin ganas- en un supermercado.

Será el deseo de la hija de irse a estudiar ballet a Europa el que lo fuerce a volver a empuñar un palo y a golpear la pelota con su particular técnica: el ingreso de su hija a la Ópera de Viena, a la que ya fue aceptada, cuesta 300 mil dólares que no tiene. En el horizonte aparece también un supuesto empresario con ideas de renovar el deporte volviéndolo más espectacular y atractivo para las nuevas audiencias, lo que generará un enfrentamiento entre la vieja guardia y la nueva. Una suerte de Kings League en clave golf y, por qué no, una lectura personal sobre el estado actual de una comedia contemporánea que utiliza el cinismo y la misantropía como mecha de ignición. Ante esto, Sandler, su coguionista Tim Herlihy y el director Kyle Newacheck señalan que todavía es posible hacer reír con las herramientas más clásicas de las comedias blancas, que lo viejo funciona.

Happy Gilmore 2 tiene en su ADN la nostalgia por un pasado no sólo de la comedia, sino también del mundo. Un pasado en el que ganaban los buenos y los malos perdían, y en el que las películas hablaban sobre nada. Pero si hay un componente de su genética que sobresale con fuerza, es la altísima voluntad de hacer reír a como dé lugar, al punto que podría decirse que una de las directrices del guion es que no puede haber una escena sin al menos un par de chistes. No todos son buenos, desde ya, pero nueve de cada diez tienen la pureza de lo genuino y abrazan la inocencia con la misma fuerza que un náufrago a sus salvavidas. El resto es lo que promete el tráiler: un festival de cameos de deportistas, músicos, presentadores televisivos, actrices y sigue la lista, el regreso de varios personajes de la primera película (Ben Stiller, Christopher McDonald, la propia Bowen) y una historia medio pava como vehículo para el divertimento.