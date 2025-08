La obra es el resultado de una imposibilidad, de algo que no sucedió. Leticia Coronel quería realizar hace tres años una pieza escénica con su hija de once años. Comenzaron los ensayos pero la niña decidió renunciar al proyecto de su madre. Leticia continuó con su idea pero la presencia de Amanda se convierte en personaje, destinataria y en un elemento conflictivo en Estoy acá sin fin.

Tal vez por esa ausencia el material se define dentro de la forma del ensayo. Leticia Coronel se presenta en la escena dirigiendo al grupo de actrices que vienen a reemplazar, suplir o evocar a esa niña que no participa de la obra pero que es el motivo de la escritura y la realización del texto. Nazarena Amarilla, Maira Annoni, Blanca Anzoátegui, Damiana Gamarra y Jennifer Hernández recrean escenas ligadas al vínculo madre e hija siempre atravesadas por una forma de actuación marcada por la improvisación, como si todo el tiempo buscara generar cierta duda sobre la calidad espontánea o previamente ensayada de los textos. El juego entre la emotividad constante y la practicidad o la actitud más resolutiva de la hija se convierte en la matriz de cada uno de los diálogos.

Leticia Coronel ve en esas mujeres una referencia a su historia o la de su hija por similitud o discrepancia. Necesita encontrar en ellas algo que la conecte con esa joven madre que fue a sus veintidós años o que reproduzcan la discusiones y diferencias que puede tener con su hija. A su vez las actrices exponen también su particularidad como hijas. Hablan de sus madres, repiten movimientos que las definen, separan o asimilan al cuerpo y desplazamiento de sus madres. Estoy acá sin fin se construye desde esa diferencia porque lo que motiva la obra es esa distancia, esa decisión de Amanda de no participar, de decirle a la madre que no le interesa el teatro, de construir un camino diferente.

Ese rechazo inicial marca toda la obra porque la relación madre hija aparece con toda crudeza. Si bien el amor está presente, la tensión, los conflictos, el modo en que la hija (que es siempre la misma aunque sea interpretada por actrices diferentes) no quiere ser como la madre y rechaza esa facilidad para llorar, ese sentimentalismo que impregna cualquier episodio es el núcleo de este relato. La estructura le da el protagonismo al teatro. Todo el tiempo tenemos en claro que estamos frente a una representación. Leticia se maneja como una directora que indica quién va a quedarse en escena y a quién le toca realizar su monólogo. Las actrices miran la escena en la que no participan y Leticia interviene en el desarrollo de los diálogos, da indicaciones que desvían el trazado inicial. Ese comportamiento que delimita el marco ficcional dentro del desarrollo de un biodrama donde cada integrante dice su nombre y se refiere a una madre o hija reales, le otorga cierto distanciamiento a un material que podría caer en el psicodrama. De hecho, Leticia Coronel dice al comienzo: Nada de lo que pase va a doler, consciente de que se está jugando con elementos demasiado sensibles y cercanos. El dolor, la posibilidad de vivir sin dolor es otro de los elementos que separa a la madre de la hija y que motiva la decisión de Amanda de no entrar en el terreno del teatro.

Hacia el final Leticia lee una carta a su hija donde cuenta detalladamente toda la epopeya de ser madre. La relación con el padre de Amanda comenzó cuando Leticia tenía veinte. El embarazo a los 22 y la separación once meses después de que Amanda naciera. Sus días trabajando como camarera, la persistencia en el teatro, las estrategias para llevar a su hija a los ensayos, los préstamos que pidió para pagarle cumpleaños, vacaciones y juguetes. La crudeza de ese relato lleva el drama personal al territorio de lo escénico, lo hace público sin atenuarlo bajo una forma ficcional.

Es interesante pensar cómo el teatro recurre cada vez más a las historias personales, cómo actores y actrices necesitan presentarse en primera persona para contar la novela familiar, como si existiera una suerte de agotamiento del relato ficcional o se buscara una práctica colectiva que le dé otro sentido a los hechos, tramas y peripecias que se desarrollan en el ámbito personal. una visibilidad y entidad que las saque de lo privado. La identificación con el público sucede por esa similitud porque las personas en escenas no son personajes sino seres que viven un drama demasiado parecido al de cualquier otro sujeto. No es entonces la excepcionalidad lo que guía este tipo de obras sino una singularidad que podría perderse como historia en el devenir de los días.

"Estoy acá sin fin" se presenta los viernes a las 20 en El galpón de Guevara. Guevara 326, CABA