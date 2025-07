El cantante y actor estadounidense sorprendió a sus seguidores al confesar que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme. El anuncio generó preocupación en sus fans y volvió a poner el foco en esta afección transmitida por garrapatas.

La noticia fue confirmada por el propio cantante, quien finalizó su gira “Forget Tomorrow”, días atrás. En este contexto, compartió un extenso mensaje en Instagram en el que reflexionó sobre los dos últimos años de trabajo y este sorpresivo diagnóstico.

"Bueno, ahora que estos dos años increíbles llegan a su fin y miro hacia el futuro con ilusión, quería escribir algo con el corazón. No es fácil contextualizar el torbellino de las giras, pero lo intentaré", comenzó, refiriéndose al final de su última gira.

"Entre otras cosas, he estado luchando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme —no lo digo para que se sientan mal por mí—, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando entre bastidores. Si han padecido esta enfermedad o conocen a alguien que la haya padecido, entonces saben que vivir con esto puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente", añadió.

En esta línea, el ganador del Grammy indicó que quedó impactado por este suceso y la decisión que tomó ante los síntomas.

"Me enfrenté a una decisión personal: ¿Dejar las giras? O seguir adelante y resolverlo. Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía. Estoy muy contento de haber seguido adelante", manifestó.



"Me resistía a hablar de esto porque siempre me criaron para guardarme algo así. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis dificultades para que no se malinterpreten. Comparto todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una manera de estar más conectados. Me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad", cerró.

Qué es la enfermedad de Lyme y cómo se transmite

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas. Es común en zonas boscosas y rurales de América del Norte, Europa y Asia.





Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y un característico sarpullido en forma de anillo. Si no se trata a tiempo, puede derivar en problemas neurológicos y articulares.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, cada año se registran cerca de 476.000 casos de Lyme en el país.

Famosos que también la padecieron

Con esta revelación, Timberlake se suma a la lista de celebridades que también fueron diagnosticadas con la enfermedad. Entre ellas se encuentran Avril Lavigne, Shania Twain, Ben Stiller y Alec Baldwin, quienes compartieron públicamente sus luchas contra esta afección.

Avril Lavigne, por ejemplo, estuvo alejada de los escenarios durante más de dos años a causa del Lyme. “Sentía que me estaba muriendo”, declaró en 2015 al hablar sobre su experiencia.

El caso de Justin Timberlake encendió las alarmas también entre sus fans argentinos, muchos de los cuales esperan verlo pronto en Latinoamérica en el marco de su gira mundial.

Su estado de salud y lo que viene

Por el momento, el artista de 43 años continuará con su tratamiento y no ha suspendido fechas de su tour, aunque desde su equipo aclaran que “su estado será evaluado día a día”.

“Justin es un profesional y está comprometido con sus fans, pero también prioriza su salud. Por ahora continúa, pero no se descarta que pueda tomarse algunos días de descanso”, informó su representante a Entertainment Weekly.

La enfermedad de Lyme no se contagia de persona a persona, pero sí puede convertirse en una dolencia crónica si no se detecta en etapas tempranas. De allí la importancia de la prevención y el diagnóstico rápido.