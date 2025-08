A partir de las innumerables muestras de pesar por el fallecimiento de Alejandra Oliveras y el creciente pedido social para que se la reconozca con el emplazamiento de un monumento conmemorativo, los diputados Palo Oliver y Del Frade y la diputada Claudia Balagué (FAS), con el acompañamiento de los presidentes de los distintos bloques legislativos de la Cámara de Diputadas y Diputados, ingresaron a la Legislatura un proyecto de comunicación en ese sentido.

En la iniciativa, se solicita al gobierno provincial que arbitre, a través del área competente, las gestiones necesarias para el emplazamiento de un monumento en la ciudad de Santo Tomé, en homenaje a quien fuera seis veces campeona mundial de boxeo y convencional constituyente electa, Alejandra “Locomotora” Oliveras.

El proyecto encuentra su objetivo no sólo en reconocer su trayectoria deportiva sino también como un símbolo de la lucha por la igualdad entre las mujeres y los hombres.

Entre los fundamentos, se repasan los logros deportivos de Oliveras y que no sólo sirvieron “para derribar estigmas y prejuicios respecto de las capacidades diferenciales entre varones y mujeres; sino también para correr el velo y denunciar las diferencias materiales, de remuneración, de costos de intermediación, de obtención de auspiciantes, de indiferencia institucional, de invisibilización mediática y de reconocimiento público, que se hacen presentes en el boxeo pero que son extensibles a tantos ámbitos de la vida social, política, económica que atraviesan a las mujeres, sólo por el hecho de serlo”.

En el año 2019, y en el marco del multitudinario acto conmemorativo del Ni Una Menos, protagonizó el escenario con un memorable y comprometido discurso: “Desde hace cinco años, estamos todas las mujeres y los hombres no machistas, gritando para que no nos maten, no nos violen. Por los femicidios y los travesticidios también… Libres nos queremos… Vivas nos queremos y fuertes nos queremos… Si vos te fortalecés, si vos te querés, si vos te cuidás, no vas a permitir que nadie te lastime…que te falten el respeto… No vas a permitir que te pisen los derechos. Tenemos que fortalecernos y unirnos, mujeres”.

En cuanto a la ubicación del monumento, el proyecto prevé que sea emplazado “en la Costanera de Santo Tomé, que fue no sólo el lugar donde por más de 15 años ella eligió vivir; sino también la ciudad de nuestra provincia donde se subió al ring para obtener un nuevo título de campeona mundial de boxeo femenino”.