El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en la Ciudad y sus alrededores una jornada inestable, con tormentas de variada intensidad durante toda la jornada. Se esperan temperaturas de entre 18 y 23 grados y viento del norte.

El sábado se espera que la inestabilidad se hasta la mañana, con tormentas y chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 21 grados, con viento del noroeste que luego rotará hacia el sur y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El domingo no lloverá, pero habrá un marcado descenso de la temperatura mínima, que será de 12 grados, mientras que la máxima llegará a los 23 grados.