Dos militares fueron condenados por maltratos físicos y psicológicos en 2015 a aspirantes del Ejército durante su etapa de instrucción en la provincia de Mendoza. Los acusados son Lucas Ezequiel Daure y Sixto Julián Pucheta. El primero de ellos es también un ex teniente cordobés y al momento de los hechos se desempeñaba como jefe del Núcleo de Instrucción Básico (NIB). Daure fue condenado a un año y medio de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer funciones públicas, mientras que Pucheta recibió una pena de un año de cárcel. Los hechos, según se comprobó, ocurrieron en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 de Mendoza y se inició la causa tras denuncias internas en el propio Ejército. En la pesquisa se constató que los aspirantes recibían golpes, descargas eléctricas, insultos, ataduras y hasta los ahogaban poniéndoles la cabeza en bolsas de nylon. Estos ataque sucedían en el marco de la “iniciación” conocida como chasqui de guerra. Ante la prueba presentada durante el juicio oral, el Tribunal Oral Federal 1° de Mendoza condenó a los militares. La explicación del Tribunal es que ambos “abusaron de su poder y que sus actos no tenían respaldo reglamentario alguno”. Y manifestó que existió una clara intención de “humillar y someter” a los aspirantes. No es la primera vez que militares van a juicio acusados de maltratos en el marco de “bautismos” en el Ejército.