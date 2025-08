Este primero de agosto se cumplieron ocho años de la desaparición de Santiago Maldonado. La publicación del libro de su hermano Sergio nos retrotrae a aquel interrogante que se extendió entonces resonando en el cuerpo y el alma de una sociedad que rechazó cabalmente la metodología de la dictadura: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

La pregunta por esa ausencia que reactualizaba dramáticamente la figura de la desaparición de personas se reproducía simultánea y progresivamente por variados y diversos escenarios, en donde algo de aquella escena mortífera nos retrotraía a lo peor.

¿Dónde está Santiago Maldonado? Se leía en los pizarrones de las aulas, en las que, cuando se pasaba lista, había un alumno ausente.

¿Dónde está Santiago Maldonado? Se escuchaba en los parlantes de aeropuertos que llamaban a un pasajero que no estaba.

¿Dónde está Santiago Maldonado? Se convocaba en salas de espera de instituciones de salud, a un paciente que no podía acudir a esa cita.

Y su figura, que atravesó a una sociedad azorada, alzó vuelo, se multiplicó e intrépidamente se deslizó en cada uno de los lugares en donde su ausencia se hacía dolorosamente presente. En todo el país: en las canchas, en los recitales, en muros y calles. Y también en el proceso electoral, para denunciarle al conteo de la democracia, el peligro de un significante vaciado de contenido. Como el de Jorge Julio López. Y trascendió fronteras, para decirle al mundo acerca de la desaparición y para sumergirse así, indefectiblemente, en esa profunda herida que no cesaba de cicatrizar.

Porque eso es la desaparición: lo que no cesa de no inscribirse. Lo que insiste, aquello que, en tanto imprescriptible, perpetúa el dolor, y pone al descubierto --con toda esa metodología infame-- lo peor del ser humano cuando para defender lo propio mansilla las acciones solidarias de la gente noble.

Porque Santiago era eso, noble, y con su mochila solidaria estuvo donde consideró que debía estar, optó por acompañar a los que, frente a la desigualdad de fuerzas, cuando se enfrenta la necesidad con el poder, quedan en estado de desamparo y exclusión.

Luego, lo que ya conocemos, la ignominia, artera, acabó con su vida. Su cuerpo apareció en ese río sacudido por la persecución y la rapiña. Desaparición seguida de muerte.

¿Y la justicia? La justicia también, como antes Santiago, siguió sin aparecer. Porque no se actuó en la causa desde un primer momento como debía actuarse, porque no se preservaron las pruebas, porque la labor del ministerio público fiscal se pareció más a una defensa que a una acusación, porque a eso apuntan con estos procedimientos, a que todo sea arduo, difícil, penoso. Porque el poder no es ajeno, ni pasivo, es cómplice y es activo en esa complicidad. Porque las autoridades, de todo rango, encargadas de promover la investigación y observar su cumplimiento, fueron desde un principio las que apañaron a las fuerzas represivas.

De todo eso nos habla el libro, en el que Sergio Maldonado describe, pormenorizadamente, día por día, la crónica de una injusticia anunciada que acabaría con la vida de su hermano. En un descarnado relato que recorre los detalles de la dimensión jurídica y la degradación política, que cuenta de solidaridades y de soledades, de lealtades y deslealtades, de emociones compartidas, Sergio nos abre sus determinaciones más profundas como si al hacerlo se refugiara en ese abrazo colectivo que implicó la respuesta a la pregunta por Santiago. Como si en la intimidad de su diario recreara en esa escritura lo loable de haber sido alojado ese reclamo por una sociedad que interpeló al poder y de ese modo pudiera conjurarse el mal que, lo vemos en la realidad actual, tiene su propio estatuto canalla.

Y en esa larga cadena de complicidades, ocupa un lugar destacado en el libro, como lo tuvo en el derrotero de los hechos, la escandalosa y obscena manipulación mediática. El plantado sistemático de pistas falsas y campañas de desprestigio e intimidación hechas de mentiras seriales, operaciones distractivas y provocaciones planificadas, le sumó a este flagelo el corolario de una escena dantesca. Así, Sergio relata pormenorizadamente innumerables situaciones en las que quedaba al descubierto cómo se trataba de mancillar la figura de Santiago, invirtiendo la carga de la prueba, poniendo la sospecha sobre la víctima y su familia, y no investigando a los victimarios.

En un lenguaje directo que refleja ese registro conciso de cada paso dado, día por día, en la búsqueda de su hermano, Sergio pone al descubierto el acrecentamiento de la angustia directamente proporcional al paso del tiempo, a la prolongación de esa ausencia. Desaparición, incertidumbre y el reclamo de una familia que antepuso al puro dolor la pura dignidad. Frente a la indignidad y a la ignominia de un poder sin límites: una respuesta ética. La única respuesta posible frente a lo que el propio Santiago expresaba de manera muy clara en un texto leído en un acto por su hermano: “el dinero genera poder y el poder es respaldado por el verdadero dinero, quedando atrás las relaciones humanas, los sentimientos y la honestidad”.

Y continúa la búsqueda de la verdad, porque tenemos memoria y porque exigimos justicia. ¿Y Santiago? Santiago se quedó en cada uno de nosotros, con sus seres queridos que portan su fotografía. “Pensar que no quería que subiésemos ninguna foto y ahora está en todos lados”, recuerda Andrea en el libro.

Su imagen creció con esa mirada increpadora, como si ese mismo gesto nos preguntara a nosotros y nosotras dónde estaba. Y la ausencia de ese rostro que se presentificaba por doquier, que podía aparecer en cualquier lado porque no aparecía por ninguno, nos remitía dramáticamente a la tragedia de la desaparición, expresada en esa madre que lo esperó todos los días hasta que la incertidumbre cedió lugar a la certidumbre del peor desenlace.

En la era de la reciclada posverdad, la evidencia de lo real del cuerpo se impuso frente a las operaciones del poder. El encuentro con la metodología de la crueldad solo eclipsada por esa noble guardia de honor que durante más de siete horas veló anticipadamente un cuerpo aún sin nombre, pero siempre propio.

En este libro que Sergio escribe desde lo más profundo de sus determinaciones, pronunciando el nombre y el lazo indestructible: “Santiago Maldonado, mi hermano”, nos dice también que “Olvidar es imposible”. Por eso cuando nos preguntamos Santiago Maldonado, ¿dónde está? Podemos respondernos que entró en nuestros afectos desde esa interpelación inquisidora que pareciera indagar el porqué de la condición humana. Aprendimos a quererlo. Las páginas del libro reflejan eso: frente a esa sensación de vulnerabilidad y desvalimiento que produce la inescrupulosidad sin límite del poder, se destaca el valor del acompañamiento solidario.

Que esta publicación cobre luz en estos tiempos oscuros resignifica la memoria de un pueblo con una larga tradición de lucha en defensa del Estado de derecho y de la dignidad de la vida.

* Síntesis del prólogo de Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano, de Sergio Maldonado.