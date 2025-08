Es improbable que los creadores de Family Law (su cuarta temporada se estrena el miércoles 6 por Universal+) hayan escuchado nunca sobre el Martín Fierro. Aunque la serie canadiense resulta una revisión paradójica de la ley primera bajo los modos del drama legal televisivo. En este caso, la lente se posa sobre los Svensson quienes llevan adelante un bufete en medio de los altibajos propios de cualquier linaje. La protagonista es Abby Bianchi (Jewel Staite) quien termina trabajando junto a su respetadísimo padre (Victor Garber) luego de un sinfín de traspiés. A eso se le suma la tortuosa dinámica laboral con sus medios medio hermanos Daniel (Zach Smadu) y Lucy (Gennele Williams).

Además de las oscilaciones de los Svensson, la narrativa de Family Law no le teme a la lógica del “episodio de la semana”. Un caso a resolver por capítulo, algo de humor y, en esta temporada, el argumento se asienta sobre la fusión con otra firma de abogados. Sin embargo, lo relevante pasa por lo más elemental de los Svensson. “Ellos resultan tener un estudio jurídico, pero no es muy diferente de cualquier negocio familiar. Siempre está el padre que cree que tiene razón, la madre que piensa que no tiene razón y viceversa. Y luego los hijos. Lo bueno de esta serie es que es muy honesta y sincera en su búsqueda. Creo que se trata de enseñar a las personas cómo podemos llevarnos mejor. Todos tienen su oportunidad ”, manifestó Garber.