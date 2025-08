Rusia indicó este lunes que no descarta una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodimir Zelenski, aunque condicionó cualquier encuentro a la realización de un "trabajo preparatorio" a nivel de expertos. El Kremlin intenta rebajar la tensión nuclear con Estados Unidos, que desplegó dos submarinos atómicos en reacción a una supuesta amenaza rusa, descartando una posible escalada militar entre ambas superpotencias. En ese sentido se mostró dispuesto a recibir al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, antes de que venza esta semana el plazo de 10 días impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para frenar la guerra en Ucrania.

Reunión en suspenso

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a medios rusos que una reunión entre Putin y Zelenski "no está excluida", aunque solo sería posible después de completar ciertos pasos preparatorios que no detalló. "Me gustaría recordarles que el presidente mismo no descarta la posibilidad de celebrar tal reunión", dijo Peskov, quien agregó que la cumbre sería posible "solo después de que se haga el trabajo necesario a nivel de expertos y se supere la distancia apropiada".

Por su parte Andri Yermak, uno de los principales asesores de Zelenski, subrayó que Kiev está "lista" para mantener un encuentro directo entre Zelenski y Putin. "Nuestros socios, aquellos que valoran verdaderamente la paz, apoyan la posición de Ucrania sobre que es necesario celebrar una reunión de líderes", dijo Yermak, quien calificó de "inaceptable" que Moscú responda a la posibilidad de celebrar negociaciones sin especificar ninguna fecha.

El jefe de gabinete de Zelenski afirmó que Kiev apuesta por organizar de inmediato una reunión entre Zelenski y Putin. "Si el problema son sólo los preparativos, no es por nosotros: estamos preparados ahora mismo. Pero hablar sin fin de 'no descartar' una reunión sin poner fecha es inaceptable", remarcó Yermak, quien alabó a Trump por buscar el final de la guerra y trabajar para que se produzca el encuentro entre Zelenski y Putin.

Zelenski lleva meses pidiendo un encuentro directo con Putin. En declaraciones recientes, el presidente ucraniano insistió en que su gobierno estaría dispuesto a preparar una cumbre coordinada con Estados Unidos y la Unión Europea, siempre y cuando exista voluntad rusa de "negociar con seriedad". Peskov recordó este lunes que es el presidente ruso el que marca la política exterior y el único interlocutor válido para el gobierno de EE.UU., en clara alusión a Dmitri Medvédev, cuyas agresivas declaraciones en redes sociales fueron el detonante de la amenaza de Trump.

El Kremlin descarta una escalada

En sus primeras declaraciones desde el anuncio de Trump el viernes, el Kremlin intentó bajar la espuma a la controversia con el presidente estadounidense y aseguró que "todos deben ser muy cuidadosos en relación con la retórica nuclear". De hecho Peskov subrayó que Moscú no considera que ahora mismo tenga lugar entre ambas potencias "alguna clase de escalada" nuclear, por lo que agregó: "No nos gustaría vernos involucrados en tal polémica".

"En una guerra nuclear no puede haber vencedores. Este es, seguramente, el principal postulado por el que nos guiamos", dijo Peskov. Con respecto a los submarinos, cuya identidad y paradero se desconoce, el funcionario ruso planteó que "los submarinos nucleares estadounidenses siempre están en alerta, es algo constante". El viernes pasado Trump había sorprendido al mundo al declarar en su red Truth Social: "Siempre queremos estar preparados. Por eso he enviado dos submarinos nucleares a la región. Solo quiero asegurarme de que sus palabras sean solo palabras y nada más".

La última y única vez desde que empezó la guerra en Ucrania que Putin puso en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear (fuerzas estratégicas, defensa antimisiles y antiaérea, y sistema de alerta temprana) fue el 27 de febrero de 2022, tres días después del inicio de la campaña militar. El motivo fueron "las declaraciones agresivas" contra Rusia de los líderes de los principales países miembros de la OTAN.

Esperando a Witkoff

Rusia aseguró este lunes que estará encantada de recibir al enviado especial de EE.UU. para Medio Oriente, Steve Witkoff, quien tiene previsto visitar el país "el miércoles o el jueves", según adelantó Trump. "Siempre nos alegra ver al señor Witkoff en Moscú y mantener contactos con él. Los consideramos importantes, significativos y muy útiles", dijo Peskov. Se trata de la quinta visita de Witkoff a Rusia (donde siempre lo ha recibido el presidente) en lo que va de 2025.

"El diálogo continúa, Estados Unidos sigue trabajando para mediar en la búsqueda de una solución al problema ucraniano. Estos esfuerzos son muy importantes, incluso en el contexto del proceso de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania", aseguró Peskov. La reunión tendrá lugar justo antes de que concluya en la medianoche del jueves el plazo de 10 días de Trump, que amenaza a Moscú con sanciones y aranceles secundarios a los importadores de petróleo ruso, liderados por India y China.

En las últimas semanas, Trump expresó cada vez más su frustración con el presidente ruso por la implacable ofensiva de Moscú en su invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Cuando los periodistas le preguntaron si había algo que Rusia pudiera hacer para evitar las sanciones, el magnate republicano respondió: "Sí, llegar a un acuerdo para que dejen de morir personas".

Trump ya había amenazado anteriormente con que las nuevas medidas podrían suponer "aranceles secundarios" dirigidos a los socios comerciales que le quedan a Rusia, como China e India. Esto ahogaría aún más a Rusia, pero supondría un riesgo de perturbación internacional significativa. Este lunes el presidente estadounidense volvió a amenazar a la India con aumentar "significativamente" los aranceles sobre los productos indios como sanción por la compra de petróleo ruso.

La ofensiva sigue avanzando

Pese a la presión de Washington, la ofensiva de Rusia contra su vecino prooccidental sigue su curso: el lunes por la madrugada lanzó 162 drones y un misil, la mayoría de los cuales fueron derribados según la fuerza aérea ucraniana. Cuatro personas murieron en bombardeos rusos en la región sureña de Zaporiyia, de acuerdo a las autoridades locales.

Del lado ruso, un ataque de drones ucranianos provocó un incendio en un depósito de petróleo en Sochi, la ciudad turística que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014. Zelenski visitó el frente en la región de Járkovy, según informó en redes sociales, se reunió con unidades desplegadas cerca de Vovchansk, ubicada a cinco kilómetros de la frontera rusa y prácticamente arrasada por los combates.

Putin, que rechaza sistemáticamente los llamamientos al alto el fuego, afirmó el viernes que desea la paz, pero reiteró que se mantenían sus condiciones para la tregua. Entre las exigencias del presidente ruso se encuentran que Ucrania abandone territorio y renuncie a sus ambiciones de unirse a la OTAN. Kiev, por su parte, quiere la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad occidentales, incluyendo la retomada de los suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo.