Billy Idol, una de las leyendas de la historia del rock, volverá a actuar en Buenos Aires. El músico británico presentará su espectáculo “It's a Nice Day To... Tour Again!” en el Movistar Arena el sábado 15 de noviembre. Será el primer concierto de Idol en Argentina desde 2022.

La preventa BBVA comienza hoy a las 13:00 hs por 48 hs hasta agotar stock. La venta general comenzará el próximo viernes, exclusivamente a través de movistararena.com.ar .

Idol lanzó en abril su nuevo LP Dream Into It, que incluye el single "77". El cantante también es el protagonista del documental “Billy Idol Should Be Dead”, que acaba de estrenarse en el Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York.