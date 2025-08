Representantes de los gremios docentes volvieron a reunirse este martes con el gobierno de Santa Fe en el marco de las paritarias, pero no hubo acuerdo. La negociación pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes 11 a las 8.15. El encuentro estuvo encabezado por los ministros de Educación, José Goity, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo. “Trabajamos con la realidad para poder mejorarla y para poder generar mejores condiciones”, expresó Goity tras la reunión. Por su parte, desde Amsafé aseguraron que no hubo acuerdo. “No ha sido una nueva instancia de reunión paritaria, fue muy rápido. Nosotros no lo llamamos reunión paritaria”, manifestó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.