Los Peñaloza, agrupación rosarina nacida en 2014, explora múltiples matices de la música popular latinoamericana, con un fuerte anclaje en la cumbia colombiana y la psicodélica peruana, fusionada con estilos como reggae, ska, salsa, funk, punk y rock, en un cóctel sonoro tan potente como festivo (A las 19.30, en el Auditorio Manuel Belgrano de la Bolsa de Comercio de Rosario.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.