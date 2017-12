La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, les aseguró a los kelpers que "nunca" permitirá que "nadie comprometa su derecho a la autodeterminación" y volvió a cuestionar al gobierno de Mauricio Macri por el “lento avance” del pacto para que empresas británicas operen en el archipiélago argentino. No obstante, puntualizó que hay entendimientos en los que ambos países pueden “trabajar en conjunto”, pero dejó claro que será en “áreas que no están relacionadas con la soberanía”.

"Sigo creyendo que hay áreas que no están relacionadas con la soberanía donde podemos trabajar juntos con Argentina para el beneficio de todos los involucrados”, lanzó la premier británica en su mensaje navideño a los británicos que viven en Malvinas, en el que además criticó de soslayo al acuerdo comercial firmado en septiembre de 2016, a través de una declaración conjunta con el gobierno de Mauricio Macri.

Ese pacto duramente cuestionado por sectores de la oposición y parte del oficialismo se regía bajo la pauta de “remover todos los obstáculos” en las islas para el desarrollo en materia comercial, de navegación, pesca e hidrocarburos de empresas británicas.

Para May, “el avance ha sido más lento que lo previsto”. No obstante, puntualizó que su administración continuará “trabajando con Argentina para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos del comunicado conjunto, incluyendo la remoción de las medidas restrictivas contra las Islas".

Fue allí cuando en su mensaje navideño les envió una promesa a los kelpers: “Quiero que sepan que nunca permitiré que nadie comprometa su derecho a la autodeterminación, un derecho que ustedes libremente expresaron en el referéndum de 2013 y un legado por el que tantos pagaron el máximo precio", remarcó.

May también les recordó la guerra de 1982: "Este año marcó el 35º aniversario del conflicto para preservar su libertad e independencia" y hubo británicos y e isleños que "dieron sus vidas para defender su libertad".

En cuanto al pacto comercial con la Argentina, firmado el 13 de septiembre de 2016 entre la ex canciller Susana Malcorra y el vice canciller de Gran Bretaña, Alan Duncan, señaló que "se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".

El cierre del mensaje de la líder del Partido Conservador agradeció a los kelpers por "permitir la identificación de soldados argentinos muertos en el conflicto y enterrados en Darwin". Por este hecho los calificó como “fieros en la defensa de la autodeterminación pero siempre listos para ayudar a aquellos que lo necesitan, sean quienes sean".