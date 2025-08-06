La Policía de San Juan detuvo este miércoles al supuesto autor de la amenaza de bomba que demoró el inicio del recital de la cantante Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni, el pasado viernes 1º de agosto.



El hombre de 74 años fue identificado como Juan Carlos Salem, quien habría confesado haber llamado al 911 y causado temor entre los fanáticos de la artista por la intimidación.

La detención se concretó en su domicilio del barrio La Bebida, ubicado en la avenida Ignacio de la Roza, departamento de Rivadavia, donde las autoridades incautaron un arma calibre 22. Así lo informó el Diario de Cuyo.

Los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem ordenaron el allanamiento y formularon cargos contra Salem por intimidación pública, al tiempo que fue trasladado a la Seccional 34°.

“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, había amenazado el hombre.

Finalmente, y tras comprobarse que no había riesgo para los espectadores, se autorizó el inicio del show a partir de las 22.30.

