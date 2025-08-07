Una de las comedias más populares de los años 2000, Un viernes de locos (Freaky Friday), regresa con una secuela titulada Otro viernes de locos (Freakier Friday). En ella, las actuaciones icónicas de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven para una nueva generación de espectadores, junto a un elenco renovado. La película destaca por explorar la dinámica familiar y la importancia de la empatía y el entendimiento entre generaciones.

El regreso del elenco original

Quienes disfrutaron de la versión original de Freaky Friday se sentirán complacidos al saber que el elenco original regresa en su mayoría. Curtis y Lohan retoman sus papeles como el dúo madre e hija, Tess y Anna Coleman, reviviendo la química que hizo famoso su trabajo anterior. Además, actores como Mark Harmon y Chad Michael Murray también aportan continuidad a la saga. Junto a ellos, nuevas incorporaciones como Julia Butters y Sophia Hammons enriquecen la narrativa al interpretar a Harper, la hija de Anna, y Lily, su futura hijastra.

El argumento se centra nuevamente en un intercambio de cuerpos, un recurso conocido pero con un giro: la complicación se amplía al involucrar a una nueva generación de adolescentes. Harper y Lily, debido a sus enfrentamientos típicos de la adolescencia, se ven forzadas a enfrentar situaciones para las que ninguna estaba preparada, aprendiendo a colaborar en medio del caos.

Actualización tras bastidores

Bajo la dirección de Nisha Ganatra, quien previamente trabajó en proyectos de Disney como Welcome to Chippendales, la película promete un enfoque visual renovado. Ganatra hace su debut en una producción de larga duración con Freakier Friday, llevando un estilo que combina humor con sensibilidad. La elección de la directora refleja un interés de Disney en contar historias que equilibran la comedia tradicional con comentarios sociales contemporáneos.

La producción comenzó en junio de 2024, y las filmaciones se realizaron en diversos lugares emblemáticos. El rodaje fue una experiencia de colaboración cercana para el equipo, como muestran las declaraciones compartidas durante los meses de trabajo. Tanto Curtis como Lohan han expresado en entrevistas su orgullo y satisfacción por participar en un proyecto que conecta con una etapa significativa de sus carreras.

Una historia con resonancia universal

La esencia de Freakier Friday radica en su capacidad para conectar con las experiencias diarias de las familias. Al abordar desafíos modernos como las familias mixtas y las diferencias intergeneracionales, la película explora cómo los cambios personales y las diferencias pueden conducir a un entendimiento mutuo.

A través de personajes obligados a vivir en la piel del otro, la historia aborda los múltiples roles de las mujeres en la sociedad actual: desde ser profesionales destacadas, como Tess, hasta manejar las demandas emocionales de ser madre soltera, como Anna. Estos temas, universales y atemporales, garantizan que Freakier Friday llegue a una audiencia tanto joven como adulta, recuperando lecciones aprendidas hace más de veinte años y presentándolas a una nueva generación.

Freakier Friday ya se encuentra disponible en los cines de Argentina.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.