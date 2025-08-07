Por efecto de la desregulación del Senasa, ordenada por el ministro Federico Sturzenegger, Chile suspendió las importaciones de carne ovina provenientes de Argentina. La medida pone en riesgo exportaciones por 30 millones de dólares, una cifra menor en términos macro, pero significativa para pequeños y medianos productores patagónicos.

El punto de conflicto es la autorización para mover carne bovina con hueso desde el norte hacia el sur del país, ingresando en regiones que hasta ahora eran consideradas libres de fiebre aftosa sin vacunación.

Este cambio regulatorio, impulsado por el Gobierno argentino, se enmarca en la política de desregulación propia de la administración libertaria. Sin embargo, en este caso puede generar perjuicios para un sector productivo sensible.

Cuando la medida fue anunciada por el Senasa generó un fuerte rechazo en la región patagónica. Diversas asociaciones rurales expresaron su preocupación por lo que consideraron un retroceso, tanto en términos sanitarios como comerciales. Señalaron que la modificación podía comprometer la competitividad del sistema ganadero local y abrir conflictos con mercados que valoran especialmente el estatus sanitario diferencial de la Patagonia.

La modificación encendió alarmas en Chile, que mantiene protocolos estrictos para conservar su estatus internacional. El temor es que esta flexibilización facilite la reintroducción del virus de la fiebre aftosa, una enfermedad altamente contagiosa que afecta a animales de producción y genera consecuencias económicas significativas en caso de brotes.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno, a través de una resolución firmada por su director, José Arturo Guajardo Reyes, derogó el reconocimiento de la zona libre de aftosa sin vacunación que regía sobre parte del territorio argentino al sur del río Colorado. Esa certificación era clave para autorizar el ingreso de carne ovina y toros sin requisitos sanitarios adicionales.

La suspensión alcanza a todos los productos de origen animal que requieran la certificación sanitaria de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, ya sea reconocida por el SAG o por el gobierno chileno. Además de frenar las ventas, la decisión afecta el vínculo comercial vinculado a genética animal.

El alcance territorial de la medida impacta especialmente a las provincias de Neuquén y Río Negro. En Neuquén se pierde el estatus en todo el territorio ubicado al norte del río Barrancas y al este del límite con Río Negro. Solo queda exceptuada un área triangular entre el río Limay, la ruta provincial 17 —a la altura de Cutral-Có y Añelo— y la ruta provincial 7.

En Río Negro, el retiro del reconocimiento sanitario alcanza toda la margen sur del río Negro, con algunas excepciones como el Valle Azul, establecimientos linderos en Avellaneda, y la traza entre Pomona, El Solito y San Antonio Oeste.