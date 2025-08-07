El índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) registró en junio una fuerte caída interanual del 74,1 por ciento, según informó el Indec. En lo que va del año, el sector acumula una baja del 19,4 por ciento respecto al mismo período de 2024. La situación es preocupante. Oscar Bravo, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), explicó que “dólar apreciado hace que exportar ya no resulte tan favorable para el sector”. “Hoy la situación es crítica", alertó. "Hay muchos despidos, acuerdos de salida y una fuerte caída en la actividad, sobre todo en Mar del Plata”, agregó. Numerosos barcos están parados por falta de rentabilidad y algunos puertos operan al 50 por ciento de capacidad. Desde el sector advierten que el impacto no solo afecta a la captura, sino también a toda la cadena productiva, desde la renovación de flotas hasta el empleo en tierra.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.