El defensor de Boca Marcos Rojo tomó la decisión de rescindir su contrato con el club, luego de haber rechazado la propuesta en primera instancia.

El zaguero central de 35 años quedará en libertad de acción y podrá negociar con otra institución, entre ellas Estudiantes de La Plata, que sería el destino que pica en punta.

Según trascendió, fue el ex Manchester United quien dio el paso para llevar a cabo la reunión en la que, de común acuerdo con la Comisión Directiva, se decidió finalizar el vínculo contractual con el cuadro azul y oro.

De esta manera, Rojo cobrará hasta el último día trabajado y este viernes firmará la rescisión del contrato.

Una vez finalizada la desvinculación con el conjunto de La Ribera, todo parecería indicar que el futbolista se incorporará al “Pincha”, club en el que debutó y que lo pretende desde hace varias semanas.

El pasado miércoles, el defensor central le envió un mensaje a Marcelo Delgado, mano derecha del presidente del elenco de la Ribera, Juan Román Riquelme, y quien lleva adelante la gestión, luego de que su entorno lo convenciera de que dejar Brandsen 805 sería la decisión correcta.