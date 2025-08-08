El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti cargó hoy contra el “ajuste” del presidente Javier Milei y afirmó que con “hachazos” de esa gestión cierran “hospitales y universidades”.

"Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común”, escribió Schiaretti en su cuenta de X. Además, advirtió que “tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados o abandona las rutas. Eso es imposible de sostener en el tiempo”. “Necesitamos una política sincera, sin extremos. Saltar de un extremo al otro solo nos condena al fracaso”, agregó el dirigente que suena como candidato para octubre.