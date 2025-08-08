La carrera cinematográfica de Jamie Lee Curtis es una de las más reconocidas dentro del género de terror, consolidada especialmente por la saga Halloween. Sin embargo, incluso las trayectorias más exitosas tienen sus momentos de arrepentimiento. Para Curtis, la película Virus (1999) representa ese capítulo oscuro. En una entrevista reveladora, la actriz confesó que considera este thriller de ciencia ficción no solo un fracaso, sino "la mayor basura de la historia". Pero, ¿qué llevó a una película con potencial y un elenco destacado a convertirse en un desastre?

Un comienzo con altas expectativas

Virus nació con la expectativa de ser un éxito, prometiendo una combinación de terror y ciencia ficción. Con un presupuesto significativo de 75 millones de dólares, se esperaba que atrajera a los fanáticos del género con su trama sobre un ente extraterrestre que ataca a la tripulación de un barco. El elenco, que incluía a Curtis junto a Donald Sutherland y William Baldwin, ofrecía otra razón para tener grandes expectativas.

Dirigida por John Bruno, conocido por su trabajo en efectos visuales, la película buscaba aprovechar las tendencias del momento, prometiendo una experiencia visual impactante. Lamentablemente, el resultado no cumplió lo prometido. La película se estrenó en medio de una ola de anticipación, solo para fracasar en taquilla y recibir críticas duras.

Razones de su fracaso

El tono cómico involuntario de Virus es uno de los elementos que Curtis ha mencionado en varias entrevistas. En particular, destacó una escena absurda donde su personaje intenta esconderse de la amenaza alienígena debajo de unas escaleras, algo que contradice la capacidad del antagonista para atravesar gruesos muros de acero. Este tipo de incongruencias narrativas, junto con efectos especiales poco convincentes, contribuyeron a una experiencia visual incoherente.

Además, Curtis mencionó que la película podría considerarse un precursor de las adaptaciones de cómics de Marvel, con la esperanza de atraer a esa base de fans. Sin embargo, este aspecto no fue suficiente para suavizar las críticas ni atraer una audiencia significativa en su lanzamiento. Virus fue catalogada como un fracaso financiero, recaudando solo 30 millones de dólares a nivel mundial, un revés importante frente a su alto presupuesto.

Legado inesperado y efecto posterior

Aunque Virus se considera principalmente un tropiezo en la carrera de Curtis, la actriz ha encontrado cierto humor al recordar su participación. Al enfrentar el fracaso de la película, ha utilizado la experiencia como herramienta para aliviar las frustraciones cinematográficas de otros colegas. Según Curtis, "la mayor basura de la historia" le ha permitido consolar a amigos de la industria durante sus propios fracasos.

A pesar de su recepción inicial, Virus ha experimentado un resurgimiento gracias a círculos de fans que disfrutan de su naturaleza absurda, elevándola a un estatus de culto en ciertos nichos del terror y la ciencia ficción. Este legado inusual ofrece una lección de humildad: el arte puede encontrar audiencias inesperadas, incluso cuando parece haber fallado en su intento original de impactar positivamente a las masas.

