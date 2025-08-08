El esperado regreso de uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror está a punto de materializarse. Jason Voorhees, el enmascarado del machete, vuelve con el cortometraje Sweet Revenge. Este trabajo de 13 minutos, que se estrenará el próximo 13 de agosto de 2025 en el canal oficial de YouTube del Jason Universe, presenta a Schuyler White como la nueva encarnación del infame asesino. A través de esta producción, se busca revivir y expandir la franquicia Viernes 13 con una nueva dirección y mayor vigor.

Detalles sobre el cortometraje Sweet Revenge

Sweet Revenge es solo el inicio de la ambiciosa revitalización de Viernes 13. El director del corto ha destacado que esta obra no solo busca causar terror, sino también homenajear y reimaginar la historia de Jason. La película evocará nostalgia en los viejos fans mientras introduce frescura mediante un nuevo enfoque estilístico, gracias a expertos en efectos especiales como Greg Nicotero. La atención al detalle en el diseño de Jason refleja un compromiso por honrar la esencia del personaje, a la vez que se le da un toque contemporáneo.

Explicación del concepto Jason Universe

El concepto Jason Universe es una estrategia transmedia para expandir la narrativa de Viernes 13 más allá del cine. Bajo este paraguas, las historias de Jason Voorhees estarán presentes en películas, videojuegos, merchandising y series de televisión. Esta propuesta incluye una serie titulada Crystal Lake que contará con Callum Vinson en el papel del joven Voorhees, dirigida a atraer a nuevas generaciones de aficionados al terror. El enfoque es audaz y será seguido de cerca por la comunidad de seguidores.

Planes para revitalizar la franquicia

La resurrección del universo de Jason Voorhees coincide además con la celebración del 45 aniversario de la franquicia Viernes 13. En mayo pasado, se desveló un nuevo logotipo que simboliza este renacer. A lo largo de este año, los responsables han dejado claro que el regreso del personaje será notable, con planes sólidos para su evolución en el mercado actual. El nuevo reparto y el equipo creativo comparten un objetivo claro: que Jason Voorhees vuelva a aterrorizar al público, provocando el mismo miedo genuino que inició la saga hace décadas.

Schuyler White, quien se describe como un apasionado del género de terror desde joven, declaró en una entrevista reciente: "Para mí, es un honor dar vida a un ícono del cine. Estoy preparado para asumir el reto y espero estar a la altura de las expectativas de los seguidores." Mientras el mundo espera con interés, Sweet Revenge promete marcar el comienzo de un capítulo nuevo y lleno de adrenalina para el enigmático asesino de Crystal Lake.

