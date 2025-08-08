Alejandro Garnacho está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Chelsea. Sin lugar en el Manchester United,el jugador tiene decidido marcharse, y sólo resta acordar el traspaso entre ambos clubes, dado que el futbolista ya aceptó la oferta del club londinense.

Por más que restan detalles, Garnacho ya cerró de palabra su contrato con el último campeón del Mundial de Clubes y solo resta que entre ambos equipos definan los términos de la transferencia. La salida de delantero era esperada desde el final de la temporada pasada, la cual estuvo marcada por su deteriorado vínculo con el entrenador portugués Rúben Amorim.

El extremo de 21 años fue relegado al banco de suplentes en varios tramos del año y la relación se quebró definitivamente tras la final de la Europa League: “He jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos… no sé”, declaró el jugador. Amorim respondió con dureza: “¿Quién falló una clara oportunidad en las semifinales? Garnacho. El fútbol es así”. La llegada de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško (por un total superior a los 200 millones de euros) terminó de cerrar el ciclo del argentino en Old Trafford.

Garnacho, consciente de la necesidad de buscar nuevos horizontes, rechazó propuestas del Napoli, del fútbol español y una oferta millonaria del Al-Nassr, que le habría permitido reencontrarse con Cristiano Ronaldo.

Chelsea, que recientemente vendió a Noni Madueke al Arsenal por 48 millones de libras, aceleró las gestiones para incorporar al atacante de la Selección Argentina. El acuerdo contractual ya está cerrado y Garnacho compartirá plantel con Enzo Fernández y Aarón Anselmino y desde Inglaterra aseguran que el United no lo dejará ir por menos de 80 millones de euros, cifra que busca amortiguar el gasto realizado en este mercado.

Garnacho debutó en la primera del Manchester United en 2022 y en tres temporadas disputó 144 partidos, en los que convirtió 26 goles y dio 22 asistencias. Además, el delantero conquistó la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024, esta última tras vencer al Manchester City en la final.