La música del jujeño Ricardo Vilca (1953-2007) es uno de los tantos hechos mágicos y ocultos de la cultura argentina. Fue el interés del realizador Javier García, a partir de una primera visita a Jujuy, cuando conoció al artista y su interés devino en la película con la que hoy recorre el país: Ricardo Vilca. Quebrada, música y silencio; que se proyecta, junto a la presencia del director, este domingo a las 19 en Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027), con entrada libre y gratuita.

“La película se estrenó en San Salvador de Jujuy, estuvo en Tilcara, en Palpalá, en Uquía, después en Capital Federal, Quilmes, Lanús, Hurlingham, Mar del Plata, Ushuaia, Río Grande, Tucumán, Misiones. Ricardo Vilca no visitó muchas veces Rosario, pero lo hizo; y ojalá el público rosarino al que le gusta su música se reencuentre con él”, comenta García a Rosario/12.

-¿Cómo fue el contacto de la película con el público jujeño?

-El momento del estreno fue emocionante; por un lado, porque habían pasado casi ocho años desde que comencé con la investigación, y finalmente el círculo se cerraba. Y al mismo tiempo, fue maravilloso escuchar y sentir las sensaciones del público, entre músicos y gente que lo conoció, alumnos y padres de hijos que abrazaron la música gracias a haberlo tenido como profesor. Lo que manifestaban era esta cuestión de que a pesar de que la película no cuenta con un porcentaje alto de material de archivo -la mayoría del material es original, con testimonios alrededor de la figura de Ricardo Vilca como docente, maestro y creador-, sentían que Ricardo estaba presente en la película. A mí me generaba el doble de emoción, en el sentido de algo tan difícil como representar a una persona sin haber tenido la posibilidad de entrevistarlo en vida. Que la película les transmitiera su presencia, me llenó de orgullo.

-¿Cómo llegaste a su música?

-Yo llego a Ricardo de casualidad. Yo formaba parte de un grupo de teatro, y en el año 2002 fuimos a hacer un seminario en Humahuaca. Las personas que lo organizaban paraban en la casa de Ricardo, íbamos a comer a su casa y ahí tomé contacto con él. Lo conocí en vida, compartí apenas alguna cena, alguna sobremesa, y lo vi tocar. Automáticamente, quedé maravillado; en el sentido de que era una música absolutamente representativa del norte, pero con rasgos muy distintos a lo que yo había escuchado; siendo, como soy, de Mar del Plata. Me llevé los discos, se los pasaba a mis amigos y a gente que le gustaba la música; pero siempre me quedó esta idea de que la música de Ricardo no tenía el lugar que se merecía. Me parecía que ahí estaba faltando algo de reconocimiento. Cuando él muere, me dije que había que hacer algo o iba a caer absolutamente en el olvido, a pesar de que en los últimos años había tenido un resurgir su carrera, gracias a la grabación con Divididos (del tema “Guanuqueando”). Todo eso fue buenísimo, pero también se agota si no se lo alimenta.

-Encarar la película sin su presencia, pero también con poco material de archivo; todo un desafío como realizador.

-Empecé a investigar y a buscar material sobre su figura, y como sucede siempre, uno encuentra personajes que salvan; en este caso fue Abraham Dip, un tucumano que vivía en Neuquén, iba al norte todos los años y filmaba el Tantanakuy, el festival que organizaba Jaime Torres; tenía mucho contacto con la Quebrada y un día da con Ricardo Vilca, quedó maravillado y lo empezó a filmar. Lo contacté para la película y fuimos formando una amistad; antes de fallecer, me dijo: “Esto es para la película”, y me entregó unos videos que conforman el mayor porcentaje del material de archivo de mi película. Realizarla fue un desafío, pero un lindo desafío, en el sentido de que también uno va descubriendo a ese personaje, a ese autor, a ese artista. Si hay algo de lo que me quería alejar, era del relato ya establecido sobre los músicos con los que él tocó; todos te iban a decir más o menos lo mismo, pero yo quería encontrar palabras no necesariamente de músicos. Por eso, en la película hay un filósofo andino que nos plantea la figura de Ricardo desde su cosmovisión, hay un musicólogo que explica por qué su música genera un quiebre musical, está el testimonio de sus familiares. Ricardo fue alguien que, además de mostrar la alegría del pueblo quebradeño, muestra la tristeza, muestra a ese pueblo que no vive en carnaval eterno, sino también un invierno en humildad y duro. Podría decirse que la película acerca al Ricardo humano y no al Ricardo artista solamente. Es un trabajo que me sirvió mucho para los próximos proyectos; estoy trabajando en una trilogía de autores jujeños, que no fueron tan reconocidos. La segunda película la estoy terminando y está dedicada a Uña Ramos; y con la tercera ya estamos en preproducción.

-Con Vilca me pasa como con tantos artistas, apenas se los descubre, despliegan algo todavía algo mucho más amplio.

-Luego del primer viaje que hice a Jujuy, en 2002, llegué a Mar del Plata con la sensación de que había descubierto un lugar al que sentía mucho más cercano que Mar del Plata misma. Por la forma en la que se ha organizado nuestro país, desde la educación nos hacen desconocer nuestro origen andino; y yo sentí energéticamente una unión, algo que, sumado a la música de Ricardo, me hace siempre ir descubriéndome como persona. A la Quebrada voy todos los años, e intento reflexionar sobre lo que voy haciendo. Y en este sentido, es importante la función la función del cine para poder presentar este tipo de artistas, porque no siempre hay forma de llegar a ellos, su obra no llega, por cuestiones de mercado y de estas desigualdades que hay en la organización del país. Justamente, uno de los objetivos que quise plantearme, era mostrar la cultura en la que estaba inmerso Ricardo. Él decidió quedarse en Humahuaca; si bien tuvo oportunidades de instalarse en capital, pero quiso sostener su vida quebradeña, y dese allí realizar su obra. De ahí que la película está constantemente atravesada por ese legado vivo que nos dejó, que es el Encuentro del Árbol de la Amistad, todos los 7 de enero. En ese encuentro uno descubre muchos de los rituales que hay alrededor de la cultura andina, y eso también, en definitiva, nos acerca a esa persona y nos hace descubrirlo desde otro lugar, para intentar alguna conclusión respecto a cómo era su vida y cómo era su forma de ver el mundo.