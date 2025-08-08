Tigre cayó 1-0 este viernes con Huracán en Victoria, en la continuidad de la fecha 4 del Torneo Apertura.

En una primera parte de trámite más bien ordinario y con muchas imprecisiones, avisó el local sobre el cuarto de hora con una media vuelta de Saralegui que salió junto a un poste del arco defendido por el capitán Galíndez, que volvía a la titularidad en el Globo ya recuperado de su lesión que le impidió atajar para el Ecuador de Sebastián Beccacece en su duelo ante Brasil por Eliminatorias.

En el Matador destacaba por derecha Soto, pero así y todo a Russo (con gorro de natación) le llegaba poco juego. De su lado, la idea de Kudelka de adelantar a Leonardo Gil no prosperaba, dado que la visita se fue al descanso sin rematar al arco.

Ya en el complemento, una mala salida local propició el gol del "Colo" Gil, beneficiado por un desvío en Laso que descolocó a Zenobio.

Fue un verdadero golpe de nocaut para el anfitrión, que había insinuado estar un poco mejor parado que su rival, tuvo el empate en el final, pero en definitiva terminó quedándose en deuda ante su gente.

Y fue un muy buen resultado para Huracán, que el próximo martes jugará en Colombia la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Once Caldas.











